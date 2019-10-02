Alpay Özalan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Volkswagen göndermesi Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye'ye hamlesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı.

Volkswagen, Manisa merkezli Volkswagen Turkey Otomotiv, Sanayi ve AŞ’yi kurdu. Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan, Alman dergisi Focus'a "Türkiye'de can ve mal güvenliği yok" açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. "Söylemleri işe yaramadı" Özalan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Alman otomotiv markası, Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı.

Kuracağı yeni fabrika için Bulgaristan ile Türkiye arasında kalan şirket, tercihini Türkiye/Manisa'dan yana kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'de can ve mal güvenliği yok" söylemleri işe yaramadı demek ki.

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