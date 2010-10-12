Özal ve Eymür de Avcı’dan şikayetçi

‘Haliç’te Yaşayan Simonlar’ adlı kitabının yayınlanmasından sonra ortaya çıkan bilgi ve belgeler ışığında ‘Devrimci Karargâh örgütüne yardım ve yataklık’ suçlamasıyla tutuklanan Hanefi Avcı’nın 1995 ile 1998 yılları arasında dinlettiği isimler Avcı’dan bir bir şikayetçi olmaya devam ediyor. Dinlendiği gerekçesiyle geçtiğimiz hafta Beşiktaş Adliyesi’ne gelen Gazeteci Mehmet Ali Birand ve Fatih Altaylı’nın ardından dün de Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür ve Ahmet Özal Beşiktaş Adliyesi’ne gelerek savcı Kadir Altınışık'a, ''mağdur'' sıfatıyla ifade verdi. Fatih Altaylı gibi Eymür ve Özal da Hanefi Avcı’dan şikâyetçi oldu.



‘MİT’Çİ EYMÜR İFADE VERİP, ŞİKÂYETÇİ OLDU



Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın makam odasında bulunduğu iddia edilen kasetler sebebiyle dün Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık'a yaklaşık 2 saat ifade verdi. Mehmet Eymür, Avcı’dan şikayetçi oldu.



EYMÜR: “VALLA O KADAR SES KAYDI VAR Kİ!”



Eymür, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldığı sırada basın mensuplarının sorularını da cevapladı.''Dinletilen kayıtlarda neler vardı?'' sorusuna karşılık Eymür, ''Valla o kadar çok var ki. Eski kayıtlar'' dedi. Kayıtlarla ilgili şikâyetçi olduğunu belirten Eymür, ''Kayıtlar neyle ilgili?'' sorusunu da, ''Özel konular da vardı. Onun için ifade verdim'' diye cevapladı. Eymür, ''İfade vermeniz için Başbakanlık ve MİT'ten izin var mı?'' sorusuna da, ''Benim mi? Böyle bir şey için MİT'ten niye izin alacağım ki? Onu yanlış biliyorsunuz'' cevabını verdi. Gazetecilerin ''Hanefi Avcı ile kendisi arasında olan gerginliği'' hatırlattığı ve ''Barıştınız mı?'' diye sorduğu Eymür, ''Evet barıştık'' diye konuştu. ''Konuşmalar niçin kaydolmuş?'' sorusuna, ''Onlar eski, o zaman zaten bunun davası bile oldu'' diyen Eymür, ''Kimle konuşmuşsunuz, karşınızdaki kim?'' sorusunu da ''Emniyet müdürleri bile var kayıtlarda'' şeklinde cevapladı. Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Eymür, dinleme kayıtlarında şaşırdığı birilerinin de olduğunu sözlerine ekledi. Kanal D Haber sunucusu Mehmet Ali Birand Avcı’dan şikayetçi olmamıştı. Bu arada, Devrimci Karargah Örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan SDP ve TÖP üyelerinin avukatlarınca, soruşturmayı yürüten savcılık ve görev yapan polisler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.