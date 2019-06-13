Özal üniversitesi ilk mezunlarını verdi

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Üniversitenin kampüsünde gerçekleştirilen törende 2018-2019 eğitim yılını tamamlayan 585 öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı. Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, törende yaptığı konuşmada bilim, emek, özveri ve kaliteyle yükselen Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin ilk mezunlarını verdiğini söyledi.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Karabulut, "Bugün 585 öğrencimizi uğurluyoruz. Öğrencilerimiz için mutlulukları ve sevinci paylaşma günü. Öncelikle Üniversitemizin kuruluşunu katkı ve destekleri ile sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kuruluşumuzun birinci yılında ilk mezuniyet törenimizi gerçekleştiriyoruz. Ülkemize çağ atlatan, Turgut Özal'ın ismini taşıyan bu üniversite, Özalları yetiştiren bu şehir elbette geleceğe büyük adımlarla yürüyecektir" dedi.

ÖĞRENCİLERE ÖDÜL VERİLDİ

Törende, bölümlerini dereceyle tamamlayan öğrenciler, yaş kütüğü plaket çaktı, ardından Rektör Karabulut ve davetliler bölümlerini dereceyle tamamlayanlara ödüllerini verdi. Program, müzik eşliğinde halay çekerek mezuniyet sevincini yaşayan öğrencilerin kep atması ve sanatçı Oğuz Aksaç’ın şarkılarıyla sona erdi. Törene, İl Jandarma Komutanı Necmi İnce, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci ve aileleri katılırken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise tebrik telgrafı gönderdi.