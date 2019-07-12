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Özacar’ın ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” sebebiyle bir mesaj yayınladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:36
Özacar’ın ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” sebebiyle bir mesaj yayınladı.


Belediye Başkanı Mustafa Özacar, “Demokrasi, Cumhuriyet ve hukuk devletini koruma refleksiyle, 249 şehit ve 2 bin 301 gazi verilmesi pahasına gerçekleştirilen mücadelenin yıl dönümü vesilesiyle ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum" sözleriyle başladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Yaşadığımız Gelibolu toprakları, bize şehitliğin, vatan savunmasının, ön sözü yazılan Cumhuriyetin değerlerinin ve milli birliğin kuvvetinin ne anlama geldiğini öğreten eşsiz bir öğretmendir. Gelibolu, demokratik bir hukuk devletinin kilometre taşlarındandır. Demokrasi, milli egemenlik, hukuk devletine sahip çıkmanın yıl dönümü olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde; 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından parlamenter sistem, sivil siyaset ve demokratik rejime yönelik darbe girişimini bir kez daha lanetliyorum. Ulu Önderimizin ifade ettiği gibi, egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Hiçbir güç milli egemenliğin üzerinde değildir. Diğer yandan yine ulu önderimizin ’Türkiye Cumhuriyeti; şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar ülkesi olamaz’ sözü de bu darbe girişimi ile bir kez daha doğruluğunu ispatlamıştır. Devlet idaresinde hiçbir zümreye, cemaate, kuruma ayrıcalık sağlanamaz. Liyakat ilkesinden, demokratik, laik hukuk devletinden vazgeçilemez. Bizler, hukukun üstünlüğü düsturundan taviz vermeden, demokratik toplumun gereklerine uygun bir anlayışın hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz’un üçüncü yılında; kurtuluştan itibaren canını ve kanını bu ülkenin bağımsızlığına adayan bütün şehitlerimizi saygı, sevgi, şükran, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize esenlik dileklerimizi ve saygılarımızı sunuyorum.”

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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