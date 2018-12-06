'Topluma Öz Türkçe dayatanlar Osmanlıca öğreniyordu'

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Akademisyen Profesör Doktor Mustafa Erdoğan Sürat, Yeniakit.Com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Sürat'ın gündeminde ülkemizde yaşanan 'Kültür Uçurumu' vardı. Öz Türkçe'nin toplum üzerinde kültürel olarak olumsuz etkileri olduğunu vurgulayan Profesör Surat, Kemalist kesimin Osmanlıca'nın gücünden de yararlandığını vurgulayarak şöyle konuştu:

'Öz Türkçe'yi piyasaya sürenler çocuklarına Osmanlıca öğretti'

"Cumhuriyeti kuranlar ya da kurduğunu iddia edenler, Öz Türkçe adı altında yüz, ikiyüz kelimelik bir dili piyasaya sürdüler. Bu adamlar Osmanlıca biliyorlardı. Osmanlıca'ya hakimdiler. Kendileri onu çocuklarına da öğrettiler. Öz Türkçecilerin çocukları da Osmanlıca dediğimiz zengin dili öğrenmeye devam ettiler. Peki Anadolu'nun taşrasında durum ne oldu? Dili olmayan kalabalıklar belirdi. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazarken tabii ki Osmanlıca'nın en ince kavramlarını kelimelere döküyordu. Ne İsmet ona kızıyor, ne Mustafa Kemal kendi tercihi ile 'Kamal' kızıyordu. İstiklal Marşı'nı okuduğunda anlayamacak Anadolu Çocukları'nın sayısı giderek arttı. Bu aynı zamanda insanın insandan kopuşuydu. Kardeşin kardeşten, evladın babadan kopuşuydu. Evladın babasını anlamama haline dönüştü. Tabi baba da uyduruk bir şekilde Öz Türkçe konuşmaya çalışan çocuğunu anlayamıyordu.

'Kemalistler Osmanlıca'yı ahlaksızca kullandı'

Kemalist kesimler ahlaksızca Osmanlıca'nın gücünü kullanmaktalar. Bunu ispat etmek son derece kolay. Mesela Halk Arenası'nda halkı kullanıyor. Peki neden 'Ulus' demiyorsun? Halk Osmanlıca'nın en vurgulu, en güçlü, en özel kelimelerinden birisidir. Neden 'Budun Arenası' demiyorsun? Öz Türkçe budur. Adam Anadolu'daki zavallı, sahipsiz öğrenciye 'Öz Türkçe' diye uydurma bir dil kakalamış. Kendisi Osmanlıca'dan kopmamaya çalışıyor. Buna karşın ben bu Halk Arenası'nı ortaya atanın dile çok hakim olduğunu asla söyleyemem. Meydanı gümbür gümbür gümbürtecek 'Halk Meydanı' demek onlara sanki cazip değilmiş gibi görünüyor. Ne arenası ulan? Burada matador yok boğa yok öküz yok.

Prof. Dr. Erdoğan Sürat’ten şok Uğur Dündar açıklaması: Uğur Dündar eli kanlı bir katildir!

Uğur Dündar’ın günah galerisini yayınlandı

‘Uğur Dündar akli dengesini yitirmiş’

İlber Ortaylı: Uğur Dündar aptalın teki

Hasan Karakaya Uğur Dündar gerçeğini böyle kaleme almıştı

Fıkrası da yazıları gibi!.. Uğur Dündar Erdoğan ve Arınç’a saldırdı, İngilizleri öve öve bitiremedi!

Yiyin birbirinizi... CHP'den Uğur Dündar'a beklenmedik şamar! Yasakladılar

Tuncay Özkan, Uğur Dündar'ın ayağını kaydırmış!

CHP'yi gazlayan Uğur Dündar tatile gitti

Uğur Dündar erken gaza geldi!

Uğur Dündar'a CHP sansürü

Uğur Dündar kendini Türkiye'nin en güvenilir insanı olarak duyurdu

Uğur Dündar yine saçmaladı: Noel Türklerden Hristiyanlara...