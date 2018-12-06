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'Topluma Öz Türkçe dayatanlar Osmanlıca öğreniyordu'

Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, toplumda var olan 'Kültür Uçurumu'na değindi."Kemalistler ahlaksızca Osmanlıca'nın gücünden faydalanıyorlar" dedi.

06 Aralık 2018 Perşembe 15:35

Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

Akademisyen Profesör Doktor Mustafa Erdoğan Sürat, Yeniakit.Com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Sürat'ın gündeminde ülkemizde yaşanan 'Kültür Uçurumu' vardı. Öz Türkçe'nin toplum üzerinde kültürel olarak olumsuz etkileri olduğunu vurgulayan Profesör Surat, Kemalist kesimin Osmanlıca'nın gücünden de yararlandığını vurgulayarak şöyle konuştu:

'Öz Türkçe'yi piyasaya sürenler çocuklarına Osmanlıca öğretti'

"Cumhuriyeti kuranlar ya da kurduğunu iddia edenler, Öz Türkçe adı altında yüz, ikiyüz kelimelik bir dili piyasaya sürdüler. Bu adamlar Osmanlıca biliyorlardı. Osmanlıca'ya hakimdiler. Kendileri onu çocuklarına da öğrettiler. Öz Türkçecilerin çocukları da Osmanlıca dediğimiz zengin dili öğrenmeye devam ettiler. Peki Anadolu'nun taşrasında durum ne oldu? Dili olmayan kalabalıklar belirdi. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazarken tabii ki Osmanlıca'nın en ince kavramlarını kelimelere döküyordu. Ne İsmet ona kızıyor, ne Mustafa Kemal kendi tercihi ile 'Kamal' kızıyordu. İstiklal Marşı'nı okuduğunda anlayamacak Anadolu Çocukları'nın sayısı giderek arttı. Bu aynı zamanda insanın insandan kopuşuydu. Kardeşin kardeşten, evladın babadan kopuşuydu. Evladın babasını anlamama haline dönüştü. Tabi baba da uyduruk bir şekilde Öz Türkçe konuşmaya çalışan çocuğunu anlayamıyordu.

'Kemalistler Osmanlıca'yı ahlaksızca kullandı'

Kemalist kesimler ahlaksızca Osmanlıca'nın gücünü kullanmaktalar. Bunu ispat etmek son derece kolay. Mesela Halk Arenası'nda halkı kullanıyor. Peki neden 'Ulus' demiyorsun? Halk Osmanlıca'nın en vurgulu, en güçlü, en özel kelimelerinden birisidir. Neden 'Budun Arenası' demiyorsun? Öz Türkçe budur. Adam Anadolu'daki zavallı, sahipsiz öğrenciye 'Öz Türkçe' diye uydurma bir dil kakalamış. Kendisi Osmanlıca'dan kopmamaya çalışıyor. Buna karşın ben bu Halk Arenası'nı ortaya atanın dile çok hakim olduğunu asla söyleyemem. Meydanı gümbür gümbür gümbürtecek 'Halk Meydanı' demek onlara sanki cazip değilmiş gibi görünüyor. Ne arenası ulan? Burada matador yok boğa yok öküz yok.

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Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:35
  1. Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat
  2. Osmanlıca

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