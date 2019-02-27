0553 313 94 23

Öz Taşıma İş’ten yüzde 40’lık imza

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı olan Öz Taşıma-İş Sendikası, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı TEKULAŞ A.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:42
Öz Taşıma İş’ten yüzde 40’lık imza

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı olan Öz Taşıma-İş Sendikası, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı TEKULAŞ A.Ş.’de çalışan üyeleri için toplu iş sözleşmesi imzaladı ve toplamda yüzde 40 oranında zam aldı.


İş kolunda liderliği 2017 yılının Temmuz ayından beri kimseye bırakmayan Öz Taşıma-İş Sendikası, toplu iş sözleşmeleri imzalamaya ve büyümeye devam ediyor. Yaklaşık sekiz ay süren müzakereler sonucunda düzenlenen imza töreninde konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Attığımız bu imzalar her iki tarafa da hayırlı, uğurlu olsun. Çok şükür, güzel bir sözleşmeye imza attık. 7-8 aylık müzakereler sonucunda mutlu sona ulaştık. Çalıştığımız yerlerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. 2018 ile 2020 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmemizde üyelerimize toplamda yüzde 40 zam aldık. Bu süreçte bizlere destek olan, katkı sunan başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen süreçlerde üyelerimizin yaşam standartlarını yükseltecek çok daha iyi sözleşmelere imza atacağız” dedi.


İmza törenine katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak ise "İşiniz kolay değil. Günde 60 bin vatandaşımızı, ayda 1 milyon 800 bin vatandaşımızı taşıyorsunuz. Her gün farklı insanlarla muhatap oluyorsunuz. Ama biz madem bu göreve talip olduk hiçbir şeyden şikayet etme hakkımız yok. Bir şartımız var; vatandaş daima haklıdır. Haksız bile olsalar onlara güle yüz göstermek durumundayız. Sizler bizim gülen yüzümüz olmak durumundasınız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi büyüdükçe, çalışanlarımız da hakkını fazlasıyla alacaktır. Önümüzdeki dönemlerde yüzlerinizi daha da güldürecek toplu iş sözleşmeleri imzalayacağız. Hepinize Allah sağlık, sıhhat versin. Ailenize ve sevdiklerinize huzur ve mutluluklar diliyorum. İmzaladığımız sözleşmenin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


Düzenlenen imza törenine Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Fatih Ünsal, TEKULAŞ Genel Müdürü Ali Osman Yaşar, ÖZ Taşıma-İş Sendikası İstanbul İl Temsilcisi Yasin Sevgili, sendika iş yeri temsilcileri ve çok sayıda üye katılım sağladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 4. yılında anılıyor
    1. Ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 4...
    2. Piyasalarda gün ortası
    3. "Cezayir'de lideri olmayan..
    4. 11 kişi pusu kurup saldırdı! İfadesi..
    5. Ürün güvenliği ve denetiminde yeni dönem
    6. "Fenerbahçe deplasmanı zor olacak"
    7. Tasarım Beceri Atölyeleri Tanıtım..
    8. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    9. Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili..
    10. Çin’den Hindistan ve Pakistan’a..
    11. Fenerbahçe'nin yıldızı Hasan Ali..
    12. Furkan Korkmaz sakatlığı nedeniyle 4..
    13. Samsun’da tanzim satış başladı
    14. Cemrenin suya düşmesini ateş yakarak..
    15. Beylikdüzü’nde Sabiha Gökçen Parkı..
    16. Savaş resmen başladı! Ülkeler tarafını..
    17. GRAFİKLİ - Küçük Leyla size her gece..
    18. Fiat Panda City Cross Türkiye'de
    19. Coca-Cola'dan Altın Renkli Kapak..
    20. Türk porselenini 128 yıldır dünyaya..
    21. Çağatay Akman, Nissara AVM’de..
    22. İlkbahar-yaz sezonunun koleksiyonları..
    23. AFAD ve olay yeri inceleme, vidanjörde..
    24. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlere destek
    25. Altın fiyatları
    26. Wirecard ve Beşiktaş JK’den yeni mobil..
    27. (Özel) Bu köyün kadınları bir örnek..
    28. FETÖ'nün kripto yapılanmasında 48..
    29. Bakan Varank: "Uygunsuz çıkan ürünler..
    30. Fransa'da ırkçı tepkiler nedeniyle..
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Ünlü anketçi açıkladı: Bir değil, iki parti kurulacak! Liderleri de...
    Ünlü anketçi açıkladı: Bir değil, iki parti kurulacak! Liderleri de...

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor