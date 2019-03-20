Öz Taşıma İş’ten tiyatro etkinliği

Sosyal sendikacılık örneği gösteren Öz Taşıma-İş Sendikası, Gazi Ulaş AŞ’de çalışan üyeleri için tiyatro etkinliği düzenledi.

Üyelerinin iş hayatından uzaklaşıp stres atmalarını sağlamak için etkinlikler düzenleyen HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Taşıma-İş Sendikası, Gazi Ulaş AŞ ile birlikte ‘Otobüste Şenlik Var’ isimli tiyatro gösterisi düzenledi. Yoğun bir katılımın olduğu tiyatro oyununda sendika üyeleri de yer aldı.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Bu tür etkinlik ve organizasyonları önemsiyoruz. Yoğun bir tempoda, stres altında çalışan kıymetli üyelerimizin hoş vakit geçirmesi ve az da olsa iş hayatından uzaklaşmalarını sağlamak için piknik etkinlikleri, halı saha futbol turnuvaları ve tiyatro etkinlikleri düzenliyoruz. Biz sendika olarak üyelerimiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Oyun sonrası ebeveynleriyle birlikte oyunu izlemeye gelen çocuklara pamuk şeker dağıtıldı. Gerçekleştirilen etkinliğe Gazi Ulaş AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Koç, Öz Taşıma-İş Sendikası Gaziantep İl Temsilcisi Halil İbrahim Kaya, sendika iş yeri temsilcileri ve çok sayıda üye katıldı.