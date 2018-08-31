AK Partili Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bitanesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün düzenlenen Parti Meclisi toplantısında, Kurultay eleştirilerine cevap verdi ve küskün CHP seçmenlerine dair çok konuşulan bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun basına kapalı toplantıda söyledikleri basına sızdırıldı.

Kılıçdaroğlu, söz konusu toplantıda küskün seçmenlerin CHP’yi boykot edeceği yorumlarına “Neymiş, küskünler seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, AK Parti’ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler boykot edeceğine gitsin, doğrudan AK Parti’ye oy versin” diye cevap vermişti.

“BİTANESİN:)”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da Kılıçdaroğlu'nun sözlerini kişisel Twitter hesabından değerlendirdi. Turan, Kılıçdaroğlu’na "bitanesin:)" diye seslendi. İşte Turan'ın paylaşımı: