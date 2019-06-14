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Oyunun “Babası” SANKO Park’ta

Gaziantep’in eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Sanko Park, Babalar Günü’nü ziyaretçilerine çok özel hediyeler sunduğu bir yarışma ile kutlayacak.

14 Haziran 2019 Cuma 11:17
Oyunun “Babası” SANKO Park’ta

Gaziantep’in eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Sanko Park, Babalar Günü’nü ziyaretçilerine çok özel hediyeler sunduğu bir yarışma ile kutlayacak.


Sanko Park, 14-15-16 Haziran tarihlerinde, Babalar Günü dolayısıyla gerçekleşecek yarışma kapsamında, aynı gün içerisinde 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine, “Bul-Kazan” oyunu ile AVM içerisindeki her mağazada kullanılabilecekleri TL yüklü Sanko Park kartları hediye edecek.


Hediyenin eşini bul, ödülü kazan


Yarışmacılar “Bul-Kazan“ oyununda şanslı numarasını seçerek ekrana gelen hediyenin eşini bulacak ve kazandıkları TL yüklü kartlar ile babalarını mutlu edecek.


Her gün 30 TL, 50 TL, 75 TL, 100 TL değerindeki kartların sahiplerini bulacağı dijital oyun, belirtilen tarihlerde her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında oynanabilecek.


Gaziantep’in buluşma noktası Sanko Park Alışveriş Merkezi’nin Babalar Günü’ne özel etkinliği ile ziyaretçiler alışverişin keyfini çıkaracak ve “Bas - Kazan” oyunu ile hediyesini seçecek.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:17
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