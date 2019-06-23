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Abdullah Gül oyunu Beykoz'da kullandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda kullandı.

23 Haziran 2019 Pazar 14:02
Abdullah Gül oyunu Beykoz'da kullandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile oyunu kullanmak için Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na geldi.

Sandık görevlilerine başarılar dileyen Abdullah Gül, "1138" numaralı sandıkta oyunu kullandı. Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül de aynı sandığa oy attı.

Abdullah Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kez daha vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini belirterek, "Oyumuzu attık, hayırlı neticeler neyse Türkiye için, memleket için o olsun. Bundan sonra önümüzde 4-4,5 yıllık bir dönem var. İnşallah her şey memleket için güzel olur, iyi olur. Umarım insanların beklentileri karşılanır. Ümit ederim memleketimizin ihtiyaçlarının karşılandığı bir dönem başlar." diye konuştu.

Gül çifti, vatandaşlarla selamlaştıktan sonra okuldan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:02
  1. Abdullah Gül
  2. Hayrünnisa Gül
  3. Beykoz Şehit İsmail Kefal

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  • Gül solmuşturGül solmuştur28 dk önce
    Kime oy verdiği konusunda şüphe yok. Artık O, içinden çıktığı bağın gülü değil. Gül solmuştur. Bir güzel sözdür: “Ne oldum deme ne olacağım de”
  • Yunus 16 Yunus 16 48 dk önce
    TİPİK MUHALİF SOLCU LAFLARI, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ 15 YILDIR BAHAR YAŞIYOR! YOKLUK MU VAR? KITLIK MI VAR? 12 milyon emekli maaşını gününde alıyor, İŞ VAR, AŞ VAR. (En fakirimiz 5-6 bin TL lik araba ile pikniğe gidebiliyor!!!) BIRAKIN BU LAF CANBAZLIĞINI. NANKÖRLÜK ETMEYİN, GAVURLAR IN BÜTÜN SALDIRILARINA RAĞMEN İYİYİZ, ELHAMDÜLİLLAH. ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ İNŞAALLAH. MUHALEFET VE FETÖ CÜLER ÜZÜLMESİN.

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