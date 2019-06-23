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Oyunu kullanan vatandaşlar tatile gitmek için havalimanına akın etti

23 Haziran’da yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu kullanan vatandaşların tatil yolcuğu başladı.

23 Haziran 2019 Pazar 15:44
Oyunu kullanan vatandaşlar tatile gitmek için havalimanına akın etti

23 Haziran’da yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu kullanan vatandaşların tatil yolcuğu başladı. Tatile giden vatandaşlar nedeniyle İstanbul Havalimanı en yoğun günlerinden birini yaşadı.


23 Haziran’da yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu kullanan vatandaşlar tatil yoluna çıktı. Oyunu kullanan çok sayıda vatandaş tatile gitmek için İstanbul Havalimanı’na geldi. Ayrıca oy kullanmak için tatilini yarıda bırakıp İstanbul’a gelen vatandaşlar da geri dönüş yolculuğuna geçti. Tatile çıkmak için oy kullanmayı bekleyen vatandaşlar ve oy kullanmak için gelip geri dönüş yolculuğuna geçen vatandaşlar nedeniyle İstanbul Havalimanı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Dün bin 298 uçak İstanbul Havalimanı’na iniş kalkış yaparken, 210 bin 527 yolcu havalimanından geçti. Bu sayılar İstanbul havalimanın bugüne kadar en yüksek yolcu ve uçak rakamları oldu.


Oylarını kullandıktan sonra tatil için memleketine giden Necla Kaya, “Samsun’a gidiyorum. Ailemin yanına gidiyorum. Aslında daha erken gidecektim ama seçimden dolayı oy kullanıp öyle gidiyorum. Erteledik. Aslında yeğenimin mezuniyeti vardı. Ona bile gidemedik seçim için” dedi.


Samet Kara ise "Sivas’a gidiyoruz oradan Tokat’a geçeceğiz. Oyumuzu kullandık. Allah nasip ederse İstanbul için güzel bir şey olur. Tatilimizi seçime göre planladık. Biletlerimizi o tarihe aldık. Dönüyoruz tekrardan. Biz burada yaşıyoruz. Ancak seçimi ayarlayarak burada kaldık, şimdi Tokat’a gidiyoruz. Tatilimizi öyle planladık" şeklinde konuştu.


Tatilini seçim nedeniyle ertelediğini söyleyen Cemile Toraman, "Evet oyumu kullandım. Antalya’ya tatile gidiyorum. Daha önce gitmeyi düşünüyorduk. Ama seçim olunca erteledik. Uçak biletlerini ona göre ayarladık. Ertelemek zorunda kaldık” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 15:44
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