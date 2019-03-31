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Oyunu kullanan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklamalar

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Nejat Sabuncu İlkokulunda oy kullandı. Davutoğlu seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

31 Mart 2019 Pazar 13:05
Oyunu kullanan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklamalar

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki Nejat Sabuncu İlkokulu'na geldi. Burada vatandaşlarla ve sandık görevlileriyle selamlaşan Davutoğlu, 2238 numaralı sandıkta oy kullandı.

Oy kullandıktan sonra okuldan yürüyerek ayrılan çift, kendilerine ilgi gösteren vatandaşlar ve çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyen Davutoğlu, "Seçimi bu akşam kazanacak olan bütün adaylara siyasi kimlikleri ne olursa olsun başarılar diliyorum. Çünkü onların sağlayacağı başarı Türkiye'de demokrasinin kökleşmesine katkıda bulunacaktır ve yüz yüze komşuluk ilişkilerine dayanan yerelde bir karşılıklı anlayış ve güzel birlikte yaşama tecrübesine zemin hazırlayacaktır." dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 13:05
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Sare Davutoğlu
  3. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri

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  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    AVUTOĞLU, SENİ BATIRAN DANIŞMANIN AÇIKLAMA YAPIYOR CUMHUR İTTİFAKI KAYBEDECEKMİŞ MİŞ. ÇOK MU ARADIN BU DANIŞMANLARI DÖRDÜ DE FETÖ CÜ ÇIKTI

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