Oyunseverler "rekabeti" canlı izleyecek

İSTANBUL (AA) - Oyunseverler için düzenlenen "Ben tek, siz hepiniz" bugün saat 21.00’den itibaren önemli bir rekabete sahne olacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, oyunseverler için düzenlenen "Ben tek, siz hepiniz" bugün saat 21.00’den itibaren Twitch üzerinden Theokoles ve Thaldrin’in kanallarında canlı olarak takip edebilecek.

Türkiye'nin önde gelen yayıncılarından Berke Demir "Thaldrin" ve Muhammed Işık "Theokoles", PUBG’de oyunseverlere karşı tek başlarına meydan okuyacak.



