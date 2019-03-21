Oyuncuların uyuşturucu davası İstinaf’ta yeniden başladı

Oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve şarkıcı Cenk Eren’in de aralarında bulunduğu 20 sanığın, “uyuşturucu madde ticareti” suçundan İstinaf Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan Gizem Karaca, “Gelecekte anne olma hayalim var. Önümdeki bu engelden dolayı cesaret bulamıyorum” diyerek beraatini istedi.

“Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapse çarptırılan Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ile 6 yıl 3 ay hapse çaptırılan Cenk Eren’in de aralarında bulunduğu 20 sanığın İstinaf Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına başlandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4.Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya sanık Gizem Karaca’nın da aralarında bulunduğu 11 tutuksuz sanık katılırken, davanın tek tutuklu sanığı Murat Özgener de cezaevinden getirildi. Salonda sanık avukatları da hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından sanık savunmalarına geçildi.

“Anne olma hayalim var, beraatimi istiyorum”

Duruşmada savunma yapan sanık Gizem Karaca, “Bu olay yaşandığında ben daha 19 yaşındaydım. Çok hızlı bir şekilde iş hayatına atıldım. Çalışma ortamında uyuşturucu maddeyle tanıştım ve kullandım, inkar etmiyorum. Ancak hiçbir zaman satın almadım ve satmadım. Sadece arkadaş ortamında kullandım. 7 sene oldu, bu süreçte psikolojik olarak da çok yıprandım. Geçen yıl evlendim, gelecekte anne olma hayalim var. Önümdeki bu engelden dolayı cesaret bulamıyorum. Bu hususların göz önünde bulundurulmasını istiyorum” diyerek beraatine karar verilmesini talep etti.

“Ticaret yapsaydım, bu kadar kendimi yormazdım”

Sanık Kaan Turgut savunmasında tiyatro sanatçısı olduğunu söyleyerek, “Kesinlikle uyuşturucu madde ticareti suçu işlemedim. O dönem çok yoğun çalıştığım halde gelirim de oldukça düşüktü. Uyuşturucu madde ticareti yapsaydım az bir para için bu kadar tiyatro oyunu oynayıp kendimi yormazdım” diye konuştu.

Savunması alınan sanık Tolga Disanlı, “Bizde her insan gibi fıtrat olarak yanlış yaptık ve kullandık. Allah bizi affetsin. Ancak ben kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Kimseye uyuşturucu madde götürmedim, sadece kendim kullandım” ifadelerini kullandı.

Üzerinden 7 sene geçtiği için detayları hatırlamadığını söyleyen sanık Niyazi Canbaz, “ Aynı sette çalışmakla birlikte ben diğer sanıklardan birkaç yaş büyük olduğum için onlarla arkadaşlık etmiyordum. Sadece bir kez sanık Çağatay Ulusoy benim evime geldi. Benim kullanmakta olduğum yarım sigaralıktan ikimiz birlikte içmiş olduk” dedi. Sanıklardan oyuncu Yusuf Akgün savunmasında, “Bir dönem birkaç kez uyuşturucu madde kullanmıştım. Ancak kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Zaten böyle bir şeye ihtiyacım da yoktur” dedi.

Mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmayan Çağatay Ulusoy’un avukatı Ali Tekin, “Müvekkilimin uyuşturucu madde ticaretinden sorumlu tutulamayacağı düşüncesindeyiz. Müvekkilimiz uyuşturucu madde kullanıcısı olduğunu kabul etmiştir. Mahkeme suç vasfında yanılgıya düşmüştür. Bu nedenle beraatini istiyoruz” dedi.

Çağatay Ulusoy ve Cenk Eren’in mazereti kabul edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Murat Özgener’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık Çağatay Ulusoy ve Cenk Eren’in mazeretlerinin kabulüne hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Olayın Geçmişi

Oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 Mayıs 2018 tarihinde “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapse çarptırılmıştı. Cenk Eren de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilmişti. Dosya, İstinaf Mahkemesi’ne taşındı.

İstinaf taleplerini değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hapis cezası alan 20 sanığın yargılandığı davanın yeniden görülmesine karar vermişti.