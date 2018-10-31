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Samet Aybaba'dan maç sonu yorumu: Oyuncularım hiçbir şeyi doğru yapamadı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 1461 Trabzon'a mağlup olan Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularım hiçbir şeyi doğru yapamadı. Böyle olunca, bu skor ortaya çıktı. Üzgünüz. Kadro içinde yer almak için oyuncular açısından bu maçlar önemlidir. Genç oyuncular için de önemlidir. Arkadaşlarımız bu mesajı alamadılar. " ifadelerini kullandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 00:12
Samet Aybaba'dan maç sonu yorumu: Oyuncularım hiçbir şeyi doğru yapamadı

 

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 1461 Trabzon'a normal süresi 1-1 tamamlanan maçta, uzatma dakikalarında 2-1 mağlup olan Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, oyuncularının sahada hiçbir şeyi doğru yapamadığını ve bu yüzden kaybettiklerini söyledi.

Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu tür maçları ciddiye almaları gerektiğini ama bunu yapamadıklarını dile getirdi. Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Aybaba, hangi ligden ya da hangi yaş grubundan bir rakiple karşılaşıldığının önemi olmadığını kaydederek, "Tek önemli şey, çıktığınız maçı kazanmak." dedi.

Aybaba, mevcut oyuncularla bir kadro oluşturduklarını ve bu ekibin beklentinin altında kaldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Oyuncularım hiçbir şeyi doğru yapamadı. Böyle olunca, bu skor ortaya çıktı. Üzgünüz. Kadro içinde yer almak için oyuncular açısından bu maçlar önemlidir. Genç oyuncular için de önemlidir. Arkadaşlarımız bu mesajı alamadılar. Biz önümüzdeki maçlarda bu planla oynamayı düşünüyorduk. Demek ki bu plan doğru değilmiş. 1461 Trabzon'u tebrik ediyorum. Aslan gibi koşuyorlar, mücadele ediyorlar. Futbolcu böyle olmalı. Biz bunların hiçbirini yapmadık. Futbol bu. Bir an önce toparlanıp, önümüzdeki maçlara bakacağız."

 Zıvalıoğlu: Kazanma isteğimiz çok üst düzeydeydi

 1461 Trabzon Teknik Direktörü Hamdi Zıvalıoğlu, Bursaspor karşısında turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Takım olarak iyi bir oyun ortaya koyduklarını anlatan Zıvalıoğlu, "Kazanma isteğimiz çok üst düzeydeydi. Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler. Sıkıntılarımız hücumdaydı. Çok güçlü bir takıma karşı oynadık. En başta iyi organize olmuş, Samet Aybaba hocanın takımına karşı oynadık. Bu kolay değil. Bunu başardıkları için oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 00:12
  1. Bursaspor
  2. 1461 Trabzon

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