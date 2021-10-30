Oyuncu Zahrettin Çelik kimdir?

1983 yılının Ekim ayında dünyaya gelen Zahrettin Çelik Mardin doğumludur. 1996 yılında İstanbul’a taşınmış, Gedikpaşa’da çanta ve ayakkabı imalatında çalışarak geçimini sağlamıştır. Ardından Diksiyon eğitimi almak üzere 1999 yılında tiyatro ile tanışmıştır.



Zeytinburnu Atatürk Kültür Merkezi 2 yıl eğitim aldıktan sonra Bakırköy Halk Eğitim Merkezinde ve Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezinde eş zamanlı eğitimler almaya devam etti. Aynı yerde eğitmen asistanlığı beden dili pantomim dersleri verdi. Başkent İletişim Akademisi eğitimini Levent İnce, Ali İpin Rüştü Asyalı gibi isimlerden eğitim aldı.



Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezinde bir çok oyunlarda rol aldı. Müşvik Kenter, Şefik Kıran, Emre Kınay; Üstün Asutay, Sönmez Atasoy gibi isimlerle tanıştı. Yazın Antalya’da otellerinde animasyon departmanında ses ışıkta çalışarak geçimini sağlamıştır. Kışın İstanbul’da sinema ve tiyatro projelerinde yer almaya devam etmiştir.



İki arkadaşı ile beraber 2009 yılında İstanbul Gelişim Sanat kuran Zahrettin Çelik KAZASIZ KUL OLMAZ (sosyal farkındalık projesi halen devam ediyor) TEMİZ VE MİKROP (askerlik komutan çocukları için sahnelendi) KİFAYETSİZ gibi oyunları yazdı.



KAZASIZ KUL OLMAZ eğitsel gösteri iş ve trafik kazalarına dikkat çekmek ve ihmalleri azaltmak adına sanatla iyileştirmeyi hedefledi. Birçok kurum kuruluşların desteğini alan proje 2009 yılından bu yana devam etmektedir. Projeler halen il ve ilçelerde sahnelenmeye devam ediyor.



Ankara 2014 Yılın Artı Değer Katanlar ödülüne layık görüldü.