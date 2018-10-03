Oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti! Avrupa Yakası'nda rol alan Yıldırım Öcek kimdir? Yıldırım Öcek neden öldü?

ATV ekranlarında yayınlanan Avrupa Yakası adlı dizide dergi patronu Sadettin Yerebakan karakterini canlandıran Yıldırım Öcek'in mide küçültme ameliyatı sonrası tedavileri aksatmasının ardından hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki Yıldırım Öcek kimdir ve nerelidir? Yıldırım Öcek kaç yaşındaydı? Yıldırım Öcek'in oynadığı diziler.

YILDIRIM ÖCEK KİMDİR?

Yıldırım Öcek, 16 Haziran 1952 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Televizyon kariyerine ilk adımı Atilla Arcan ve Yalçın Menteş ileattı. Profesyonel anlamda ilk oyununu Nejat Uygur Tiyatrosu'nda yaptı ve oyunculuğu Uygur'dan öğrendi. ‘Avrupa Yakası' ve ‘Zengin Kız Fakir Oğlan' dizisinde canlandırdığı rollerle herkesin beğenisini kazanan Yıldırım Öcek’in Feridun Öcek ve Eser Seçkin Öcek isminde iki çocuğu var.

ÇOĞUNLUKLA PATRON ROLLERİNDE OYNADI

Televizyona ilk Atilla Arcan ve Yalçın Menteş ile adım attı. Sahne hayatına 11 yaşında Harbiye Orduevi'ndeki bir düğün ile başladı. Armoni ve akordeon ile güldürütarzında stand up yaptı. Halk Eğitim'den tiyatro eğitimi aldı. 1975 yılında ilk oynadığı tiyatro oyunu Necati Cumalı'nın eseri "Nalınlar" adlı oyun olmuştur. Profesyonel anlamda ilk oyununu Nejat Uygur tiyatrosunda yaptı. Oyunculuğu ondan öğrendi. Çoğunlukla zengin adam, patron rollerinde oynadı. 2011 yılında arkadaşları ile beraber kurdukları bir toplulukla 'Kim Öle Kim Kala' adlı tiyatro oyunu ile turnelere çıktı. 2004 - 2009 yılları arasında senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı, yönetmenliğiniJale Atabey'in yaptığı "Avrupa Yakası" adlı dizide dergi patronı Sadettin Yerebakan karakterini canlandırırken Gazanfer Özcan, Hümeyra, Müşfik Kenter, Gönül Ülkü Özcan, Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın,Levent Üzümcü, Şenay Gürler, Bülent Polat, Veysel Diker, Yavuz Seçkin,Hale Caneroğlu, Evrim Akın, Vural Çelik, Hasibe Eren, Tolga Çevik, Sarp Apak, Peker Açıkalın, Binnur Kaya, Hakan Yılmaz, Ömür Arpacı, Rutkay Azizile birlikte oynadı.

YILDIRIM ÖCEK'İN ROL ALDIĞI FİLMLER

Çocuklar Duymasın - Kemal (2018)

Seksenler - Harun (2017)

Zengin Kız Fakir Oğlan - Timuçin (2014-2015)

Nekrüt (2008)

Ateşle Barut (2008)

Semum - Cengiz (2008)

Emret Komutanım (2008)

Baba Oluyorum (2007)

Küçük Hanımefendinin Şoförü (2006)

Küçük Hanımefendi (2006)

AB nin Yolları Taştan - Münihli (2005)

Alanya Almanya - Avukat Şeref (2005)

Acı Hayat - Emlakçı (2005)

Beyza'nın Kadınları (2005)

Avrupa Yakası - Saadettin (2004-2009)

Neredesin Firuze - Dükkân sahibi (2003)

Patron Kim (2003)

Hürrem Sultan (2003)

Rus Gelin (2002)

Ekmek Teknesi (2002)

Berivan (2002

Aslı ile Kerem - Sendikacı Muzaffer (2002)

Altın Yumruk İstanbul'da (2001)

Tatlı Hayat (2001)

Ayrılsak da Beraberiz (1999)

Deli Yürek (1999)

Ruhsar (1997)

Böyle Mi Olacaktı (1997)

Gurbetçiler - Relax Cihat (1996)

Babamın Günahı - Baba (1998)