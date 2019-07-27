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Oyuncu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti

Onlarca dizi ve filmde rol alan sanatçının cenazesi yarın toprağa verilecek

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:07
Oyuncu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Yeşilçam'ın usta oyuncularından Yalçın Gülhan, 75 yaşında hayata veda etti.

Bir süredir hastanede tedavisi süren Gülhan, taburcu edildiği evinde hayatını kaybetti.

Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada, usta oyuncunun vefatı "Değerli oyuncu meslektaşımız Yalçın Gülhan'ı kaybettik. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin." ifadeleriyle duyuruldu.

Yalçın Gülhan'ın cenazesi, yarın Karacaahmet Şakirin Camisi'nden ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

- Oyunculuğa "Dağlar Aslanı" ile başladı

Mahallenin Muhtarları dizisinin şoför Ali'si olarak hafızalara kazınan usta oyuncu, 27 Aralık 1944'te İstanbul'da dünyaya geldi. Yaşamı boyunca onlarca film ve dizide rol alan sanatçı, 1964'te yönetmenliğini Yavuz Yalınkılınç'ın yaptığı "Dağlar Aslanı" filmiyle sinemaya adım attı.

Gülhan, 1970'li yıllarda Ulvi Uraz Tiyatrosu ile Devekuşu Kabare Tiyatrosunda çeşitli oyunlarda rol aldı.

Daha çok yardımcı erkek oyuncu rollerini canlandıran sanatçı, 1980'li yıllarda şarkıcılık yaparak Coşkun Sabah ile aynı sahneyi paylaştı.

Yalçın Gülhan, 1992-2002 arasında ise Kandemir Konduk'un senaryosunu yazdığı "Mahallenin Muhtarları" adlı televizyon dizisinde "Şoför Ali" karakterini canlandırdı.



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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:07
  1. Karacaahmet Şakirin Camisi
  2. sinema
  3. Vefat
  4. Yalçın Gülhan
  5. Yeşilçam

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