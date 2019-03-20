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Oyuncu Ümit Yesin’i son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Ümit Yesin, Kadıköy’deki Haldun Taner Sahnesi’nde düzenlenen törenin ardından cenaze namazının kılınacağı Üsküdar Şakirin Camisi’ne uğurlandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:05
Oyuncu Ümit Yesin’i son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Ümit Yesin, Kadıköy’deki Haldun Taner Sahnesi’nde düzenlenen törenin ardından cenaze namazının kılınacağı Üsküdar Şakirin Camisi’ne uğurlandı.


Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 65 yaşındaki tiyatro oyuncusu Ümit Yesin için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde tören düzenlendi. Sanatçının ailesi ve yakınlarının yanı sıra, tiyatro ve sinema dünyasından birçok ünlü isim, Yesin’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ümit Yesin için yapılan anma konuşmalarının ardından sanatçının öz geçmişi okundu.


İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, kürsüdeki konuşmasında şunları söyledi:


"Ne yazık ki çok ihmal etmiş kendisini. Bu ameliyatı 2014 yılında olması gerekirken, aşırı kilosu da vardı malum, o yüce kalbi ne yazık ki dayanamadı. Çok üzgünüm. Ümit Yesin çalıştığı her ortamda, tiyatro kulisinde, setlerde, dürüstlüğüyle, ahlakıyla, babacan tavrıyla herkesin sevip saydığı bir insan olarak her zaman hatıralarımızda yer alacaktır. Hakikaten çok üzgünüm. Çok erken kaybettik çünkü. Tatlı ve huysuz bir adam olarak onu her zaman sevgi ve saygıyla hatırlayacağım. Mekanın cennet olsun. Gittiğin yerde huzur içinde uyu.”


Kürsüye gelen oyuncu Yonca Şahinbaş ise gözyaşlarını tutamadığı konuşmasında şunları söyledi:


“Bütün hastane süresince elimden geldiğince Ümit Abi’nin yanında olmaya çalıştım. Ölmeden 1 gün önce, ikinci ameliyatının ardından yoğun bakıma gireli neredeyse 1 ay olmuştu. Sadece 3 kişinin yanına alındığını biliyorduk. O yüzden hiç yoğun bakıma girip onu görme çabasında bulunmadık. Ama 1 ay geçti ve hala yoğun bakımdan çıkmadığı için, ölmeden 1 gün önce dedim ki, gideyim ve şansımı zorlayayım. Yalvarayım, görmeye çalışayım diye gittim. Ölmeden 1 gün önce saat 3 buçukta yanındaydım. Kolunu öptüm, göbeğini sevdim. Çok iyi görünüyordu, hiç beklemedim. Konuştuğum insanlara da söyledim gayet iyi görünüyor diye. Onunla da konuştuk, ‘Bahar geliyor Ümit Abi. Buradan yürüyerek çıkacaksın’ dedim. Ertesi gün ‘Gelseniz iyi olur’ bilgisini verdiklerinde, gittiğimizde o da gitmişti zaten. Bunu yaptığım için hayatım boyunca hep şükredeceğim. İyi ki gitmişim, iyi ki görmüşüm. Nurlar içinde uyu Ümit Abi. Seni çok seviyorum.”


Ateşböceği Ercan olarak bilinen Ercan Bostancıoğlu ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:


"Kızım geldi hastaneye. Yukarı çıkarmadılar. Yalvardı, yakardı, dedi ki ‘Hiç olmazsa bir hemşireyle görüşeyim’ dedi. Hemşirenin yukarıdaki telefondan cevabı ‘İyi, uyuyor’ oldu. Ve işte buradayız Ümit. Ümit, nur içinde yat. Oğlum, çocuğum, mekanın cennet olsun.”


Konuşmaların ardından yapılan dini töreni müteakiben Ümit Yesin için sevenleri ve meslektaşlarından helallik alındı. Daha sonra Yesin’in tabutu üzerine örtülen Türk bayrağı törenle kaldırıldı. Yesin’in tabutu yakınları ve sevenleri tarafından omuzlara alınarak Şakirin Camisi’ndeki cenaze törenine gönderilmek üzere cenaze aracına konuldu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:05
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