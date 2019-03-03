Oyuncu Ufuk Bayraktar tahliye edildi

Ezel, Dağ, Kader, Bu Son Olsun gibi yapımlarda oynayan 37 yaşındaki oyuncu Ufuk Bayraktar’ın, 6 ay 17 günlük cezası sona erdi. Ruhsatsız silah bulundurduğu için hapse giren Bayraktar, bugün Silivri Cezaevi’nden tahliye oldu.

"Allah kimseyi düşürmesin"

İçerideyken bir hikaye yazan Bayraktar, bu hikayeden yola çıkılarak çekilecek filmde rol alacak. Bayraktar’ın hapis çıkışı ilk sözleri ise “Cezaevi üniversite gibi. Allah bir daha girmeyi nasip etmesin." oldu.