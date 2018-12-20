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Oyuncu Pancaroğlu'na "tehdit" ve "hakaret" suçundan ceza

Tolga Pancaroğlu, kız arkadaşı Eda Küçük'e yönelik "tehdit" suçundan 7 ay 15 gün, "hakaret" suçundan 3 bin 360 lira adli para cezasına çarptırıldı- Mahkeme, Pancaroğlu'nun ceza hükmünün açıklanmasını geri bırakırken, diğer iki sanık beraat etti

20 Aralık 2018 Perşembe 16:51
Oyuncu Pancaroğlu'na "tehdit" ve "hakaret" suçundan ceza

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Tolga Pancaroğlu, kız arkadaşı Eda Küçük'e yönelik "tehdit" suçundan 7 ay 15 gün, "hakaret" suçundan 3 bin 360 lira adli para cezasına çarptırılırken, mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Tolga Pancaroğlu, Adem İlker Durguner ve müşteki Eda Küçük ile taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık Deniz Evin ise duruşmaya gelmedi.

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanı sorulan müşteki Eda Küçük, şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık Adem İlker Durguner, esas hakkındaki savunmasında, müştekinin, kendisi hakkındaki şikayetini geri aldığı halde duruşmada tekrar şikayetçi olduğunu ifade ederek, beraatini istedi.

Sanık Tolga Pancaroğlu, suçlamaları kabul etmeyerek, mesajları müştekinin ağır tahriklerinden ötürü yazdığını savundu. Pancaroğlu, beraat talebinde bulundu.

Sanık Deniz Evin'in avukatı, müvekkilinin beraatini aksi halde lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Tolga Pancaroğlu'nu "tehdit" suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Pancaroğlu'nun mahkemedeki tutum ve olumlu davranışlarını dikkate alarak cezayı 7 ay 15 güne indirdi.

Pancaroğlu'nu, "hakaret" suçundan 3 bin 360 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmeden mahkeme, sanık hakkındaki hükümlerin açıklanmasını geriye bıraktı.

Sanık Pancaroğlu'nun "basit yaralama" suçundan ise beraatine karar verildi.

Mahkeme, diğer sanıklar Adem İlker Durguner ile Deniz Evin'in "hakaret" suçundan beraatini kararlaştırdı.

- Duruşma sonrası açıklama

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan müşteki Eda Küçük, "Tolga Pancaroğlu'nun 'hakaret' ve 'tehdit' suçundan aldığı ceza hükmünün açıklanması geriye bırakıldı. Başka bir kadına aynı suçu işlediği takdirde 2 suçun cezasını birlikte çekecek." dedi.

Küçük, Pancaroğlu'nun "basit yaralama" suçundan aldığı beraat kararını temyiz edeceklerini belirterek, "Tolga Pancaroğlu gibi erkekler, kadının kimsesiz olmadığını, artık ayaklarının üzerinde durduğunu, bu süreçte sonuna kadar hakkını arayacağını kesinlikle bilmelidir." diye konuştu.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Eda Küçük'ün, Tolga Pancaroğlu'nun ısrarıyla evine gittiği, buradaki tartışma sırasında Pancaroğlu'nun Küçük'ü darbederek hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu anlatılmıştı.

Pancaroğlu'nun arkadaşı Adem İlker Durguner'in ise Küçük'ün Kadıköy'de bir kafeye girmesine kolundan tutarak engel olduğu ve tehdit ettiği kaydedilen iddianamede, sanık Deniz Evin'in ise Küçük'ün kullandığı telefona mesaj atarak tehditte bulunduğu belirtilmişti.

İddianamede, sanık Tolga Pancaroğlu'nun "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından 13 aydan 5 yıla, diğer sanıklar Durguner ve Evin'in ise "tehdit" suçundan altışar aydan ikişer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:51
  1. açıklama
  2. dava
  3. Eda Küçük
  4. hapis cezası
  5. karar

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