Oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay, 54 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, Şehir Tiyatroları sanatçısı Demiryay'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sanatçının cenazesinin yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından, Niğde Ulukışla Mezarlığı'na defnedileceği belirtilen açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, değerli sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

- Mevlüt Demiryay

Bir dönem "Olacak O Kadar" adlı programın, "Mevlüt Usta"sı olarak seyirciler tarafından tanınan Demiryay, Niğde'de 1 Ocak 1965'te dünyaya geldi.

Sinemaya "Fosforlu Cevriye" adlı filmle adım atan Demiryay, daha sonra "Seni Seviyorum Rosa", "Dönersen Islık Çal", "Şahmaran", "Mavi Sürgün", "Baba", "Çatı" ve "Sinekli Bakkal" filmlerinde rol aldı.

Demiryay, İBB Şehir Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu olarak "Kral Ölüşüyor", "Çengi", "4. Murat", "Yaz Gecesi Rüyası", "İlk Göz Ağrısı", "Ölü Ordunun Generali", "Kösem Sultan", "Arka Bahçe" ve "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" oyunlarını sahneledi.



