Oyuncu Metin Akpınar hakkında soruşturma

İSTANBUL (AA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca oyuncu Metin Akpınar hakkında, katıldığı televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Akpınar'ın konuk olduğu Halk TV'deki bir programda sarf ettiği ve tepki çeken sözleri üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Akpınar'ın söz konusu ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.



