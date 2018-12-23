Oyuncu Metin Akpınar hakkında soruşturma
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Metin Akpınar hakkında, katıldığı televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı23 Aralık 2018 Pazar 16:34
İSTANBUL (AA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca oyuncu Metin Akpınar hakkında, katıldığı televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Akpınar'ın konuk olduğu Halk TV'deki bir programda sarf ettiği ve tepki çeken sözleri üzerine harekete geçti.
Başsavcılık, Akpınar'ın söz konusu ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.
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