0553 313 94 23

Oyuncu Liam Neeson'dan "ırkçı değilim" açıklaması

Hollywood aktörü Liam Neeson, İngiliz Independent gazetesine verdiği bir röportajda "bir arkadaşının tecavüze uğramasının ardından, siyahi insanların yaşadığı mahallelere giderek intikam almak istediği" yönündeki sözlerine açıklık getirerek, ırkçı bir insan olmadığını söyledi- Neeson:- "Bu ilkel dürtü beni şoke etti ve canımı çok yaktı. Yardım aradım, bir papaza gittim"- "Tecavüze uğrayan arkadaşım, saldırganın bir İskoç, İngiliz ya da bir Litvanyalı olduğunu söyleseydi yine içimde aynı hisler uyanırdı"

05 Şubat 2019 Salı 23:42
Oyuncu Liam Neeson'dan "ırkçı değilim" açıklaması

NEW YORK (AA) - Kuzey İrlanda asıllı Hollywood aktörü Liam Neeson, bir röportajında "bir arkadaşının tecavüze uğramasının ardından siyahi insanların yaşadığı mahallelere giderek intikam almak istediği" yönündeki sözlerine açıklık getirdi ve ırkçı bir insan olmadığını söyledi.

Neeson, Amerikan ABC kanalında katıldığı bir programda, ırkçı olduğu yönündeki eleştirilerin hedefinde bulunmasına yol açan sözlerine açıklık getirdi.

Ünlü aktör, İngiliz Independent gazetesine verdiği röportajda, "bir arkadaşının tecavüze uğramasının ardından, siyahi insanların yaşadığı mahallelere giderek intikam almak istediği" yönündeki ifadelerini hatırlatarak, anlattıklarının yaklaşık 40 yıl önce yaşanmış olaylar olduğunu aktardı. Neeson, "Ben ırkçı değilim. Daha önce hiç öyle hissetmemiştim. Saldırma hissi, ilkel bir dürtüydü." dedi.

- "Bunu dört ya da beş kez yaptım"

Tecavüze uğrayan arkadaşının olanları kendisine anlatması ve saldırganın "siyah" birisi olduğunu söylemesi üzerine, intikam için siyahların yaşadığı mahallelere gittiğini söyleyen Neeson, "Bunu dört ya da beş kez yaptım. Bu ilkel dürtü beni şoke etti ve canımı çok yaktı. Yardım aradım, bir papaza gittim." ifadelerini kullandı.

Neeson, "Tecavüze uğrayan arkadaşım, saldırganın bir İskoç, İngiliz ya da bir Litvanyalı olduğunu söyleseydi yine içimde aynı hisler uyanırdı." diye konuştu.

66 yaşındaki ünlü oyuncu Neeson, Independent'a verdiği röportajda, arkadaşına tecavüz eden siyah kişiyi yakalamak için intikam peşine düştüğünü söylemişti.

Neeson, söz konusu açıklamalarının ardından sosyal medyada ve basında "ırkçı" olarak nitelendirilmiş ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 23:42
  1. Irkçılık
  2. Liam Neeson

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak Başbakanı'ndan Trump'a sert cevap: Kabul etmeyiz!
    1. Irak Başbakanı'ndan Trump'a sert..
    2. GÜNCELLEME - OAC hükümeti ile silahlı..
    3. Erdoğan-Çipras ortak basın toplantısı
    4. Hawaii'de sigara satın alma yaşının..
    5. Azerbaycan'da deprem
    6. Oyuncu Liam Neeson'dan "ırkçı değilim"..
    7. Maçın ardından
    8. Yunanistan Başbakanı Çipras Ankara'da
    9. Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman..
    10. Bitter çikolata tansiyonu düşürüyor
    11. Kanada'da Doğu Türkistan protestosu
    12. Dünya Para-Tekvando Şampiyonası
    13. O sergide, kutsal topraklardan..
    14. Muğla'da kuvvetli rüzgar
    15. John Wall evinde düşüp yeniden..
    16. Belçika'da çevre protestolarına..
    17. "Tech-InvesTR kapsamında yaklaşık 1,8..
    18. Şehirde salgın: 1300 kişi hastaneye..
    19. Binali Yıldırım müjdeyi verdi!..
    20. Yunanistan'da Venezuela için ABD..
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor