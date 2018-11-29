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Oyuncu İsrafil Köse'nin trafik kazasında ölümü davası

Köse'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu ileri sürülen taksi şoförünün yargılanmasına devam edildi- Tarafların kusur durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumundan istenen raporda, sanık taksi şoförünün asli ve ağır dereceli kusurlu, Köse'nin alt düzey tali derecede kusurlu olduğu belirtildi- Mahkeme, daha önceden alınan bilirkişi raporu ile Adli Tıp Kurumunun raporu arasında çelişki bulunduğu gerekçesiyle yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verdi

29 Kasım 2018 Perşembe 12:52
Oyuncu İsrafil Köse'nin trafik kazasında ölümü davası

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'deki trafik kazasında oyuncu İsrafil Köse'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu ileri sürülen taksi şoförünün "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Bekir Serhut Özhan katılmadı. Duruşmada tarafları, avukatları temsil etti.

Mahkeme hakimi, tarafların kusur durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumundan istenen raporun geldiğini tutanağa geçirdi.

Raporda, sanık Özhan'ın idaresindeki otomobil ile park halindeyken, sol gerisinden gelen Köse'nin kullandığı motosikletin hız ve mesafesini dikkate almadığı, motosikletin geçişini tamamlamasını beklemeden dikkatsiz ve kontrolsüz şekilde aracının sürücü kapısını açarak kazanın oluşumuna sebep olduğu, bu şekilde dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak asli ve ağır derece kusurlu olduğu belirtildi.

Oyuncu Köse'nin ise motosikletiyle seyir halindeyken seyir hızını yol ve mahal şartlarına göre ayarlamadığı kaydedilen raporda, Köse'nin dikkatsiz ve kontrolsüz seyrettiği gerekçesiyle alt düzey tali derecede kusurlu bulunduğu şeklinde görüş bildirildi.

Söz verilen oyuncu Köse'nin ailesinin avukatı Asım Çeker, Adli Tıp Kurumunun raporunu kabul ettiklerini belirterek, "Olay park halindeki bir aracın kapısını açmasından meydana gelmiştir. Sanık tam kusurludur. Şikayetimiz devam ediyor." dedi.

Sanık Özhan'ın avukatı, olayda İsrafil Köse'nin kusuru bulunduğunu ileri sürerek, yeniden rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme, birinci bilirkişi raporu ile ikinci Adli Tıp Kurumu raporunda, kusurlu hareketlerin tespiti açısından çelişki çıktığı gerekçesiyle İstanbul Teknik Üniversitesinden seçilecek 3 kişilik uzman bilirkişi heyetinden yeniden rapor düzenlenmesinin istenmesine karar verdi.

Duruşma ertelendi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İsrafil Köse'nin 21 Ağustos 2016'da motosikletiyle seyir halindeyken Ayrılıkçeşme Metro İstasyonu güzergahında park halindeki, sürücüsü Bekir Serkut Özhan'ın içinde bulunduğu ticari taksiyle çarpıştığı anlatılıyor.

Köse'nin kazadan 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği aktarılan iddianamede, kaza tespit tutanağında, olayda her iki sürücünün de kusurlu olduğunun belirlendiği kaydediliyor.

İddianamede ifadesine yer verilen bir tanığın, kazanın, sanık Özhan'ın bulunduğu taksinin kapısının yaklaşık 10 santimetre açılması neticesinde Köse'nin motosikletinin taksinin kapısına çarpması sonucu meydana geldiğini beyan ettiği belirtiliyor.

İddianamede, taksi şoförü Bekir Serkut Özhan'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:52
  1. Adli TIp Kurumu
  2. Anadolu Adalet Sarayı
  3. Bekir Serhut Özhan
  4. İsrafil Köse
  5. rapor
  6. trafik kazası

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