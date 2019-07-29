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Oyuncu İbrahim Çelikkol gözaltına alındı

Oyuncu İbrahim Çelikkol, Muğla'da karıştığı bir kavga nedeniyle gözaltına alındı. Çelikkol'un 6 arkadaşıyla bir kişiyi darp ettiği iddia edildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:01
Oyuncu İbrahim Çelikkol gözaltına alındı

Oyuncu İbrahim Çelikkol, İzmir'de dahil olduğu bir kavga sebebiyle gözaltına alındı. Ula eski Belediye Başkanı İsmail Akkaya ise, olay yerinde bulunan oğlu hakkında açıklama yaptı

Muğla Akyaka’da 6 arkadaşıyla bir kişiyi darp ettiği iddia edilen İbrahim Çelikkol'un alkollü olduğu da öne sürüldü. Olayın ardından geçmiş dönemde ULA Belediye Başkanlığı yapan İsmail Akkaya, olayın kendileriyle ilgisinin olmadığını söyledi.

Yeni Asır'ın haberine göre, olay, gece geç saatlerde Ula'nın turistik Akyaka beldesinde meydana geldi. İddialara göre Bahadır Kılınç isminde bir vatandaş, ruhsatsız olduğu için kapalı olan restoranının önünde otururken, yan restoranda aralarında İbrahim Çelikkol'un da bulunduğu grubu, gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı.

Öne sürülen bilgilere göre, İbrahim Çelikkol ve arkadaşlarının, Kılınç'ı darp ettiği iddia edildi ve çevredekilerin mücadelesi sonucu ayrıldıkları belirtildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:01
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. İbrahim Çelikkol

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