Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşinin darbedilmesi davası

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın, Beşiktaş'ta bir otelin lobisinde darbedilmesine ilişkin 3 sanığın "tehdit", "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Denizhan Vural, Mahsar Algül ve Erdal Gökçe ile şikayetçi Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın avukatı geldi.

Duruşmada savunma yapan Denizhan Vural, olay tarihinde diğer sanıklarla toplantı halindeyken müşteki Hakan Yılmaz'ın otele geldiğini belirterek, ''Bizim yanımızdan geçerken, devlete, millete küfür ediyordu. Ben de 'Kim bu?' diye bakarken, şahısla göz göze geldik. Bunun üzerine müşteki, benim itirazı ettiğimi düşünerek, 'Eğer itiraz ediyorsan bu sözlerim sana da' tarzında kelimeler söyledi. Bu lafların üzerine şahısla konuşmak için yanına gittim. Agresif tavırlar sergileyerek, el kol hareketleri yaparak üzerime yürüdü. Hatta 'Sizi buraya gömerim' gibi tehditlerde bulundu.'' dedi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinden dolayı müştekiye fiziki müdahalede bulunmak istediğini ancak araya girenlerin engellemesi nedeniyle bunu yapamadığını anlatan Vural, müşteki Hakan Yılmaz'ın hakaret ve tehdit içeren sözlerinden dolayı orada bulunan vazoyu alıp yere atmak istediğini söyledi. Vural, bu sırada otel çalışanlarının araya girmesi nedeniyle elindeki vazonun savrulup müşteki Hakan'ın eşinin yanından geçtiğini, yaralama kastının olmadığını savundu.

Diğer sanık Erdal Gökçe de daha önce Ankara 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savunma yaptığını, ayrıca avukatı vasıtasıyla yazılı savunma da vereceğini söyledi.

Mahkeme, olay yerinde bulunduğu tespit edilen savunma tarafının tanığın dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın Beşiktaş'ta bir otelin lobisinde darbedilmesine ilişkin sanıklar Denizhan Vural, Mahsar Algül ve Erdal Gökçe'nin "tehdit", "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 2 yıldan 5 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.



