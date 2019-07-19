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Oyuncu Hakan Meriçliler’e hakaret davasında karar

Oyuncu Ali Erkazan’ın kendisine farklı televizyon kanallarında hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olan oyuncu Hakan Meriçliler’in davasında mahkeme kararını açıkladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:05
Oyuncu Hakan Meriçliler’e hakaret davasında karar

Oyuncu Ali Erkazan’ın kendisine farklı televizyon kanallarında hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olan oyuncu Hakan Meriçliler’in davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Ali Erkazan’ın 2 bin 960 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.


Farklı televizyon programlarında 2016 yılında hakarete uğradığı gerekçesiyle eski rol arkadaşı Ali Erkazan hakkında şikayetçi olan Hakan Meriçliler’in davasında mahkeme kararını açıkladı.


Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Hakan Meriçliler ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya Ali Erkazan’ın avukatı da katıldı. Duruşmada savunma yapan Ali Erkazan’ın avukatı müvekkilinin sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyleyerek beraat talebinde bulundu. Müşteki Hakan Meriçliler ise Ali Erkazan’ın kendisine söylediği sözler nedeniyle aile ve iş yaşamında tahribatlar oluştuğunu ifade ederek “Sanığın beraatinin haksızlık ve yargı hatası olacağı kanaatindeyim. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi.



“Müvekkilin şeref onuruna ağır saldırı niteliğinde ifadeler”


Müşteki avukatı ise sanığın sözlerinin eleştiri sınırının dışında olduğunu söyleyerek, “Müvekkilin şeref ve onuruna ağır saldırı niteliğinde ifadelerdir. ‘Ahlaki değerlerini yitirmiş, onursuz insan’ gibi ifadeler vardır. Bu tip cümlelere kimse katlanmak zorunda değildir. Birden çok televizyon programında benzer ifadeler kullanılmıştır. Bu durum kastın yoğunluğunu ortaya koymaktadır” dedi.



“Sanatçılar kendilerine yakışan şekilde cevap verirler”


Söz isteyen Hakan Meriçliler ise olayların yaşandığı dönemde hiçbir televizyon programına çıkmadığını ifade ederek, "Sanatçılar kendilerine yakışan şekilde cevap verirler. Yüce Türk adaletine güveniyorum” şeklinde konuştu.


Mahkeme tarafların dinlenilmesinin ardından kararını açıkladı. Mahkeme oyuncu Ali Erkazan’ın ‘zincirleme olarak alenen hakaret’ suçundan 2 bin 960 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.



“Televizyonlara çıkıp hakaret edip iftira atmak cezasız kalmıyor”


Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Meriçliler, “Sanık ceza aldı. Şunu anladık ki, televizyonlara çıkıp hakaret edip iftira atmak cezasız kalmıyor. O anlamda da yüce Türk adaletine ve hukukuna çok teşekkür ediyorum. Evet, 3 yıl beklendi ağır gibi görünebilir hiç önemli değil sonuçta adalet yerini buldu” şeklinde konuştu.



Olayın geçmişi


Farklı televizyon kanallarında ve zamanlarda kendisine hakaret edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunan Hakan Meriçliler’in şikayeti üzerine yapılan incelemelerde, Erkazan’ın Hakan Meriçliler için “Hasta biraz, rahatsız yani, taciz ettiği insanlar var, neden gitmediğini söyleyeyim altına işedi, utancından mı artık neyse, bu adam yalancı, ahlaki değerlerini yitirmiş, eli ayağı gözü her şeyi oynuyor adamın, komple ruh hastası diyorum” şeklinde ifadelerde bulunduğu tespit edildi. Bu cümlelerin tespitinin ardından Ali Erkazan hakkında ‘zincirleme olarak alenen hakaret’ suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:05
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