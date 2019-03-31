Oyuncu Gürkan Uygun Arnavutluk'ta sinemaseverlerle buluştu

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Türk Filmleri Haftası"nın kapanışı kapsamında, "Ankara Yazı Veda Mektubu" filminin gösterimi dolayısıyla sinema oyuncusu Gürkan Uygun sinemaseverlerle bir araya geldi.



Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen "Türk Filmleri Haftası"nın kapanış programı kapsamında "Ankara Yazı Veda Mektubu" filmi gösterildi.

Filmin başrol oyuncusu Gürkan Uygun, bu kapsamda düzenlenen söyleşide Tiran'daki sinemaseverlerle buluştu.



Etkinliğe, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sanatçı, öğrenci ve sanatseverler katıldı.

Söyleşide selamlama konuşması yapan Büyükelçi Yörük, "Türk sinemasının yetiştirdiği usta oyuncu" olarak nitelendirdiği Uygun'un ününün sadece Türkiye sınırları içinde kalmadığını ve uluslararası boyutlara ulaştığını vurguladı.

Uygun'un güçlü oyunculuğuyla Kurtlar Vadisi ve Payitaht Abdülhamid dizilerinde canlandırdığı karakterlerle yapımlara ayrı bir hava kattığını ve bu karakterlerle özdeşleştiğini ifade etti.



Tiran YEE Müdür Demirbaş da 5 gün boyunca seyircilerin Türk filmlerine doyacağı bir etkinlik düzenlendiklerini belirterek, "Tabii bunu Tiran'da ilk defa organize ettik. Bundan sonraki yıllarda umarım tekrar bu etkinlikleri icra edeceğiz." dedi.

Oyuncu Uygun ise söyleşide birçok insan tarafından biliniyor, beğeniliyor, takip ediliyor ve seviliyor olmaktan dolayı kendini oyuncu olarak şanslı hissettiğini ifade etti.

Oynadığı karakterlerle yaşanan zorluklara da değinen Uygun, eskiden oynadıkları karakterler hakkında araştırma yaptıklarını, şimdi ise internet sayesinde bu işin daha da kolaylaştığını söyledi.

Oyunculukla ilgilenmek isteyenlerin, bu mesleği icra etmek için her şeyi göze almaları gerektiğini dile getiren Uygun, halihazırda oyunculukla uğraşanlara da "Bol şans" diledi.

Uygun, iyi bir oyuncu olmak için disiplinli olunması, ahlaklı davranılması ve dünya gündeminden geri kalınmaması gerektiğini ifade etti.



Arnavut ve Türk kültürü arasındaki benzerliklere de işaret eden Uygun, "Arnavutluk'ta birkaç tane arkadaşım var. Hani çok böyle kültürlerini birebir tanıyacak kadar bir diyaloğumuz yok ama sonuçta çok fazlasıyla ortak kültürümüz var. Şehir yapıları bile neredeyse çok benziyor birbirine. İlk kez geliyorum ama Türkiye'den çok büyük farklılıklar yok." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ile Türk ve Arnavut kurum ve kuruluşlarının da desteklediği 26-30 Mart tarihlerinde düzenlenen "Türk Filmleri Haftası", "Ankara Yazı Veda Mektubu" filminin gösterimiyle sona erdi.