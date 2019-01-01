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Oyuncu Gülriz Sururi yaşamını yitirdi

01 Ocak 2019 Salı 17:00
Oyuncu Gülriz Sururi yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Gülriz Sururi, 90 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Sanatçının cenazesi, vasiyeti üzerine, tören yapılmadan 2017'de vefat eden eşi Engin Cezzar'ın yanında, İstanbul'da toprağa verildi.

Gülriz Sururi, operet kurucularından Lütfullah Sururi Bey ile opera sanatçısı Suzan Hanım'ın kızı olarak 24 Temmuz 1929'da İstanbul'da dünyaya geldi.

İlk kez 1942'de İstanbul Şehir Tiyatrosu Çocuk Bölümü'nde sahneye çıkan sanatçı, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro ve Şan Bölümleri'nde eğitim gördü.

Sururi, 1955'te Muammer Karaca Topluluğu'nda profesyonel sanat yaşamına başladı. Dormen Tiyatrosu'na 1960'ta geçen sanatçı, 1961'de sahnelenen "Sokak Kızı İrma"daki rolüyle en iyi kadın oyuncu olarak İlhan İskender Armağanı'na layık görüldü.

Oyuncu Engin Cezzar ile 1962'de evlenen sanatçı, aynı yıl eşiyle Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu'nu kurdu. Sururi, aralarında, "Sokak Kızı Irma", "Ferhat ile Şirin" ve "Teneke"nin de yer aldığı pek çok oyunda rol aldı.

Gülriz Sururi, Teneke oyunundaki rolüyle 1966'da "Hint Kumaşı" adlı oyundaki rolüyle de 1971'de "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

Sanatçının 2017'de yaşamını yitiren eşi Engin Cezzar için de tören düzenlenmemiş, Cezzar'ın vefatı, defnedildikten sonra duyurulmuştu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 17:00
  1. Engin Cezzar
  2. Gülriz Sururi
  3. oyuncu
  4. Sururi
  5. tiyatro
  6. Vefat

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