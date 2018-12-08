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Oyuncu Erkan Petekkaya: Alkol ve sigara acilen yasaklanmalı

Oyuncu Erkan Petekkaya, alkol ve sigaranın acilen yasaklanması gerektiğini söyledi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 23:57
Oyuncu Erkan Petekkaya: Alkol ve sigara acilen yasaklanmalı

Oyuncu Erkan Petekkaya, Posta gazetesine açıklamalarda bulundu.

Petekkaya, Doğan'ın "Acilen satışı yasaklansın dediğiniz şey nedir?" sorusunu "Alkol ve sigara" olarak cevapladı.

"Sosyal medyayı iyi kullanamıyorum. Samimi bir şey söylüyorum, insanlar ters tarafa çekiyor, ne söylemek istediğine bakmıyor kimse" diyen Petekkaya, şöyle devam etti:

"Suçsuzken birdenbire suçlu oluyorum. Sosyal medya oyunlarını oynayamıyorum. Bence çok tehlikeli bir şey. Bilgi edinmek için ve sağlıklı iletişim kurmak için kullanılması gerek tabii. Misal söylemek istediğimi söylüyorum, Instagram'da bir açıklama yapıyorum, küfür yağıyor. Sonra siliyorum, ki zaten koyarken de sileceğimi bilerek koyuyorum. Twitter ve Facebook'ta adıma açılmış sahte hesaplar var, hiçbiri bana ait değil. Benim sadece Instagram hesabım var."

 

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 23:57
  1. Alkol ve sigara
  2. Erkan Petekkaya
  3. alkol
  4. sigara
  5. Sosyal medya

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