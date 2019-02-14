Oyuncu Emre Kınay, İYİ Parti'den belediye başkan adayı oldu | Emre Kınay kimdir? Emre Kınay biyografisi

Yerel seçim öncesi istifa haberleriyle sarsılan İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı oyuncu Emre Kınay oldu. Oyuncu Emre Kınay, İYİ Parti tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinde belediye başkan adayı gösterildi.Bu haberin ardından vatandaşlar Emre Kınay kimdir sorgulamalarını yapıyor. İşte Emre Kınay'ın biyografisi hakkında detaylar...

"İYİ Parti Kadıköy adayımız Emre Kınay olmuştur"

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Burak Akburak, oyuncu Emre Kınay'ın İYİ Parti'den belediye başkan adayı gösterildiğini, "İYİ Parti Kadıköy adayımız Sn. Emre Kınay olmuştur. Kadıköyümüz hak ettiği hizmeti İYİ Parti ile kazanacaktır. Kadıköy de İYİ olsun mu?" notuyla sosyal medya hesabından duyurdu.

Emre Kınay kimdir?

Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi Remziye Kınay ve babası da tiyatrocu olan Emre Kınay, besteci Erdem Kınay'ın ağabeyidir. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul Küçükçekmece'de tamamlayan Kınay, 1990 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı ve kaydoldu.

1995 yılında Konservatuvar eğitimini tamamlayarak mezun olan Kınay, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yükseklisans eğitimine başladı, ancak tez aşamasında akademik çalışmalarını durdurdu.

Kınay, tezini tamamladıktan sonra ilk hedefinin doktora yapmak olduğunu da kendisiyle yapılan röportajlarda belirtiyor. Aynı zamanda Konservatuvar eğitimi sırasında çocuklarla başlayan tiyatro eğitimciliğini de aralıklarla halen devam ettiriyor.