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Oyuncu Deniz Çakır’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Ünlü oyuncu Deniz Çakır’ın Beşiktaş’taki bir kafede başörtülü kadın müşterilere hakaret ettiği iddiasıyla, hakkında açılan davada hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

02 Mayıs 2019 Perşembe 17:14
Oyuncu Deniz Çakır’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Ünlü oyuncu Deniz Çakır’ın Beşiktaş’taki bir kafede başörtülü kadın müşterilere hakaret ettiği iddiasıyla, hakkında açılan davada hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapsi istenen ünlü, 8 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.


Ünlü oyuncu Deniz Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamenin kabulüne karar veren İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 8 Ekim’de görülmesini kararlaştırdı. Mahkeme ayrıca ilk duruşma için sanık Deniz Çakır ile müştekiler Ayşegül Yeşil, Emine Feyza Mazı, Vecibe Karadeniz ve Zeynep Yılmaz’a duruşma gününün bildirildiği davetiye çıkarılmasına hükmetti.


Ünlü oyuncu Deniz Çakır, Beşiktaş’taki bir kafede başörtülü kadınlara hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Çakır hakkında "mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret" suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçlarından takipsizlik kararı verilmişti. Takipsizlik kararına yapılan itirazın ardından başsavcılıkça derinleştirilen soruşturma kapsamında Çakır hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 17:14
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