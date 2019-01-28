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Oyuncu Deniz Çakır hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından takipsizlik kararı verilirken, "mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret" suçundan soruşturma

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:24
Oyuncu Deniz Çakır hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından takipsizlik kararı verilirken, "mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret" suçundan soruşturma

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 17:24
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