Oyuncu Aydemir Akbaş’ın sağlık durumu nasıl? Aydemir Akbaş’ın hastalığı ne?

Daha önce gırtlak kanseri olup bu hastalığı yenmeyi başaran oyuncu Aydemir Akbaş için bu kez de kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Aydemir Akbaş kimdir, sağlık durumu nasıl?

2011 senesinde gırtlak kanseri olup hastalığı yenen usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan bir kez daha üzücü bir haber geldi. Akbaş, kendisine kolon ve bağırsak teşhisi konulduğunu açıkladı. Nişantaşı'nda özel bir hastanede tedavi gördüğünü söyleyen usta oyuncu, şu an kendisini iyi hissettiğini ve doktorların kendisine 'Taş gibisin' dediğini belirtti. Oyuncunun tetkikleri ise devam ediyor.

Sinema oyuncusu, yönetmeni, senaryo yazarılığı olan Aydemir Akbaş 3 Mart 1936 tarihinde İstanbul doğdu. Babası Arnavut Manastırlı, Annesi ise Trabzon Sürmeneli'dir. İtalyan ve Galatasaray liselerinde eğitim görmüştür.Belli bir süre gazetecilik yaptı. Sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak; Gülriz Sururi, Ayfer Feray - Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi tiyatro toplulukları ile çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda oynadı. 1960 da askerliğini Urfa’nın Suruç kazasının Kara köyünde öğretmen olarak yaptı. Askerliğini bitirdikten sonra Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’na katıldı. 1968 de Ayfer Feray–Nisa Serezli Tiyatrosu’nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda oynadı. 1969 da Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosu’na ortak oldu. Burada, Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Aynı zamanda tiyatro yönetmenliğide yapmıştır.

Aydemir Akbaş sinemaya 1964' yılında geçmiştir. Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ilk sinema filmidir.. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı. 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca bir çok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı. 1987'de "Düş Yakamdan Osman" filmiyle yönetmenliğe başladı. Aydemir Akbaş en son Şafak Sezer ile birlikte "Kolpaçino" filminde ve “Kutsal Damacana 2: İt Men” adlı sinema filminde Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ ile birlikte oynadı. Aydemir Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.

Yönetmenliğini Yaptığı Filmler:

Çılgın Berber (1990)

Muhteşem Enayi (1990)

Hopla Dünya (1989)

Bakımsız Tarzan (1989)

Dilekçe (1988)

Seyyar Kamil (1987)

Düş Yakamdan Osman (1987)

Tipsiz (1975)

Senaryosunu Yazdığı Filmler:

Çılgın Berber (1990)

Muhteşem Enayi (1990)

Hopla Dünya (1989)

Bakımsız Tarzan (1989)

Kara Zindan (1988)

Dilekçe (1988)

Bir Kulum İşte (1988)

Yuvasızlar (1987)

Seyyar Kamil (1987)

Gülüm Benim (1987)

Düş Yakamdan Osman (1987)

Dertli Dertli (Sinema Filmi, 1987)

Ödlek (1986)

Gülümse Biraz (1986)

Şaban Pabucu Yarım (1985)

Yalnızım (1985)

Sevmek (1985)

Gazino Bülbülü (1985)

Üşütük (1984)

Lodos Zühtü (1984)

Atla Gel Şaban (1984)

Şabancık (1981)

Tatlı İstanbul Geceleri (1979)

Bacanak (1979)

İster Gül İster Ağla (1978)

Zeynel İle Veysel (1978)

Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Ağaçta (1978)

Yedi Yürekli Şaban / Çapkınlar Kralı (1978)

Balkona Etti / Haydar (1978)

Astronot Fehmi (1978)

Çukulata Sevgilim (1975)

Elma Şekeri (1975)

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Alemde 1 Gece (Sinema Filmi, 2016)

Kolpaçino 3. Devre (Sabri, Sinema Filmi, 2014)

Altındağlı (Payidar, TV Dizisi, 2013)

Kolpaçino: Bomba (Sabri, Sinema Filmi, 2011)

Kutsal Damacana 2: İt Men (Selahattin, Sinema Filmi, 2009)

Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi (Sabri, Sinema Filmi, 2009)

Gölgesizler (Dede Musa, Sinema Filmi, 2008)

Avrupalı (Türk Baba, Sinema Filmi, 2007)

Büyük Tuzak (Mafya Patronu, TV Filmi, 2005)

Yadigar (Binali, TV Dizisi, 2004)

Paydos (TV Filmi, 2004)

Cennet Mahallesi (TV Dizisi, 2004)

Ayva Sarı Nar Kırmızı (TV Dizisi, 2004)

Cabbar (Fikret, TV Dizisi, 2002)

Baldız Geliyorum Demez (Muhterem, TV Dizisi, 2002)

İmparator (TV Dizisi, 2000)

Dilber (Hayri, TV Filmi, 1999)

Fırat (Kamil Bey, TV Dizisi, 1997)

Üç Kişilik Dünya (TV Dizisi, 1993)

Tetikçi Kemal (Kilyoslu Ramazan, TV Dizisi, 1993)

Tatlı Betüş (Erkek Kazım, TV Dizisi, 1993)

Bizim Takım (Kemal, TV Dizisi, 1993)

Belkıs Hanımın Konağı (Müteahhit Nuri, TV Dizisi, 1992)

Aşık Oldum (Tosun, TV Dizisi, 1992)

Sarışın Yıldız (Sinema Filmi, 1991)

Itri (TV Dizisi, 1991)

At Kestanesi (TV Dizisi, 1991)

Çılgın Berber (Raşit, Sinema Filmi, 1990)

Muhteşem Enayi (Sinema Filmi, 1990)

Hanımın Çiftliği (Berber Reşit, TV Dizisi, 1990)

Boynu Bükük Küheylan (Aslan/Konuk Oyuncu, Sinema Filmi, 1990)

Bir Milyara Bir Çocuk (TV Dizisi, 1990)

Çaylar Şirketten (Otobüs Muavini İsmail, TV Dizisi, 1989)