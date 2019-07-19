0553 313 94 23

Oyuncu Ali Erkazan'ın "hakaret" davasında karar

Katıldığı televizyon programlarında oyuncu Hakan Meriçliler'e "hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu Ali Erkazan, 2 bin 960 lira adli para cezasına çarptırıldı- Müşteki Hakan Meriçliler: - "Adalet yerini buldu"

19 Temmuz 2019 Cuma 13:34
Oyuncu Ali Erkazan'ın "hakaret" davasında karar

İSTANBUL (AA) - Katıldığı televizyon programlarında oyuncu Hakan Meriçliler'e "hakaret" ettiği gerekçeyle yargılanan oyuncu Ali Erkazan, 2 bin 960 lira adli para cezasına mahkum edildi.

Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Hakan Meriçliler ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen müşteki Hakan Meriçliler, bu olayın filminin bitiminden 3 ay sonra ortaya çıktığını, bu durumun tasarlanmış bir eylem olduğunu, ailesine ve evliliğine büyük tahribatlar verdiğini, kendisinin olay tarihi dönemde hiçbir şekilde televizyona çıkarak cevap vermediğini ifade ederek, "Sanatçılar kendilerine yakışan cevaplar verirler. Türk adaletine inandım ve bu şekilde karar verilmesini talep ederim." dedi.

Meriçliler'in avukatı Okay Saday, Ali Erkazan'ın ifadelerinin eleştiri sınırlarının ötesinde, müvekkilinin şeref ve onuruna ağır saldırı niteliğinde olduğunu ifade ederek, "Sanığın kullandığı ifadeler müvekkilimin meslek hayatını ve ailesini etkileyecek ifadelerdir. Sanık birden çok televizyon programında benzer ifadeler kullanmıştır. Bu durum kastının yoğunluğunu ortaya koymaktadır. Herhangi bir indirim uygulanmaksızın sanığın cezalandırılmasını talep ederiz." diye konuştu.

Sanık Ali Erkazan'ın avukatı Onur Kıraç, müvekkilinin sözlerini, müştekinin kız arkadaşına karşı gösterdiği davranışları eleştirme maksadıyla söylediğini, yargılamanın başından itibaren yaptıkları savunmaların ve tanıkların bu durumu ortaya koyduğunu belirterek, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanık Ali Erkazan'ın üzerine atılı "hakaret" suçunu işlediği sabit olduğundan 185 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık Erkazan'ın müştekiye karşı söylemlerini gerçekleştirdiği yer ile birden fazla alanda dile getirmesini dikkate alan mahkeme, sanığın cezasını 268 gün adli para cezasına çıkardı.

Mahkeme, sanığın haksız fiil nedeniyle suçu işlediğine kanaat getirerek cezasını önce 178 güne, duruşmalardaki iyi halini de göz önüne alarak 148 güne indirdi.

Sanık Ali Erkazan'ın 148 gün adli para cezasını mahkeme, günlüğü 20 liradan 2 bin 960 liraya çevirdi.

Duruşma çıkışında basın mensuplarına konuşan Hakan Meriçliler, "Sanık ceza aldı. Şunu anladık ki, televizyonlara çıkıp hakaret edip iftira atmak cezasız kalmıyor. O anlamda da yüce Türk adaletine ve hukukuna çok teşekkür ediyorum. Evet 3 yıl beklendi, ağır gibi görünebilir, hiç önemli değil, sonuçta adalet yerini buldu." diye konuştu.

- İddianameden 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Ekim 2016'da Ali Erkazan'ın televizyonda yayımlanan programlarda oyuncu Hakan Meriçliler hakkında söylediği sözlerin hakaret suçunu oluşturduğu belirtilmişti.

İddianamede, sanık Ali Erkazan'ın "zincirleme olarak hakaret etmek" suçundan 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:34
  1. Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesi
  2. müşteki Hakan Meriçliler
  3. Sanık Ali Erkazan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamyonet Alev Alev Yandı
    1. Kamyonet Alev Alev Yandı
    2. Kazada hayatını kaybeden 3 yaşındaki..
    3. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında..
    4. 100. yılda gelen şampiyonluk
    5. Bülent Ecevit KKTC’de törenle anıldı
    6. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası..
    7. Van Gölü’nün kirliliğine dikkat çeken..
    8. (Özel) İstanbul’da, sivrisinekle gelen..
    9. Oyuncaklarını satışa çıkaran çocuğa,..
    10. Şemsi Denizer futbol turnuvası sona..
    11. KATSO’da elektronik ihale eğitimi..
    12. Kendilerini polis olarak tanıtarak..
    13. Vali Karaloğlu: "Şehzade Korkut Cami..
    14. Çevre ve Şehircilik Müdürü, BİK..
    15. Van'da 17 düzensiz göçmenin öldüğü kaza
    16. Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
    17. Ali Koç'tan "19.07 Dünya..
    18. Petkim Limanı 4. kez "Yeşil Liman..
    19. Aksa Doğalgaz "engel" tanımadı
    20. Eski Pakistan Başbakanı Abbasi'ye 13..
    21. GRAFİKLİ - Transfere damga vuranlar
    22. Su ürünleri ihracatında yeni hedef 2..
    23. Karesi Belediye Spor’da mezuniyet..
    24. Yaşlı teyzenin şoföre engelli rampası..
    25. Van'da 17 düzensiz göçmenin öldüğü kaza
    26. İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
    27. Oyuncu Ali Erkazan'ın "hakaret"..
    28. Cezaevinden firar edip sahte kimlikle..
    29. Serbest piyasada altın fiyatları
    30. Denizli’de trans operasyonu: 12 gözaltı
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!