'Oyuncaklardaki zehirli maddeler ile Çocuklarımız kısırlaştırılıyor'

Çocuk oyuncaklarının içerdiği ağır metaller ve diğer zehirli maddeler çocuklarımızı hasta ve kanser yapıyor. Veliler bayram veya doğum günü vesilesi ile çocuklarına oyuncak alarak sevinçlerini paylaşırlar.

Anne ve babalar bilmeden çocuklarını aldıkları oyuncakların içerdiği zararlı maddelerle zehirlediklerini bilseler bunu kesinlikle yapmazlar.

Avrupa ve Türkiye’de satılan oyuncakların onda dokuzu Çin’den ithal edilmekte. Tüm dünyaya korona virüsün Çin’den yayılması göz önünde tutulursa akla ister istemez şu soru geliyor: “Acaba tüm dünyada çocukların oyuncaklarla aynı kaynaktan zehirlenmeleri tesadüf mü?”

Tüm ürünlerin (“çocuk oyuncakları” da dahil) 7223 nolu “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu”nun 5. Maddesine göre güvenli olması istenmekte. Kanunda ve “Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği”nde zikredilen teknik düzenleme Türkiye de Türk Standartları Enstitüsü’nün yürürlüğe soktuğu Avrupa Oyuncak Normu TS EN 71 ve eklerinde belirlenmiştir. Oyuncak alacak veliler kutularda “CE” (Conformite Europeenne = Avrupa mevzuatına uygun) veya “TSE” işaretli oyuncak almakla emniyetli bir ürün almaya adım atmış olacaklar.

Bu doğru adım çocuklarının zehirlenmesine mani olmayacaktır. Zira Avrupa Çocuk Oyuncak Yönetmeliği (2009/48/EG) ve Normu (EN 71)’nun ağır metaller, zehirli ve kahserojen maddeler için belli bir sınır tayin etmiştir.

Almanya “Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü” (Bundesinstitut für Risikobewertung) 2011 ve 2012’de hazırladığı raporunda Avrupa Oyuncak Yönetmeliği 2009/48/EG’nin ağır metaller için koyduğu sınırların Avrupa Oyuncak Normu EN 71-3’e kıyasla Antimon(SB) için 9,3 misli, Arsen(As) için 1,9 misli, Barium(Ba) için 56 misli, Kurşun için 1,8 misli ve Cıva için 1,6 misli daha fazla olduğunu belirtmişti.

Velilere tavsiyeler:

Çocuğunuza mümkün olduğunca az oyuncak sunun. Fazla oyuncak çocuğunuzun hem ilgisini dağıtacak ve hem de sahip olduğunun değerini öğrenemeyecektir.

Seçtiğiniz bu az sayıda oyuncakların zararlı maddeler içermediği tabii maddelerden seçin. Bu kendi diktiğiniz pamuklu bezden veya yontarak yaptığınız tahtadan olabilir.

Çocuğunuza toprakta, çamurda oynamasına müsaade edin. Böylece çocuğunuzun bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine katkıda bulunmuş olacaksınız.

Çocuğunuzla deniz kenarında, tabiatta, ormanda oynayacağınız vakit ayırın. Çocuğunuza ayırdığınız vakit onun için en değerli hediye olacaktır.

Çocuğunuzla cep telefonu veya bilgisayar kullanımı anlaşması yapın. Digital kullanımı asgariye indirin. Anlaşmanız maddelerin ihlalinde uygulanacak cezai müeyyidelerde içersin (Misal olarak: Bir gün alet kullanma yasağı gibi). Anlaşma veli ve çocuk tarafından imzalansın. Uygulamada veliler tarafından kesinlikle gevşeklik gösterilmesin.

Akşamları yatmadan önce çocuklarınıza eğitici, dini kitaplar okuyun, hikayeler anlatın. Çocuklar hem ilerisi için kitap okuma zevkine erişecek, zihinleri gelişecek ve hayat değerlerini öğrenmiş olacaklar.

Belediyelere tavsiye:

Betonlaşmış şehirlerimizde çocukların oynayabileceği boş araziler (toprak, kum zemin) tahsis edin. Araziyi kesiciden (cam, metal v.s.) temizleyin. Bu arazilere ağaç dikin.