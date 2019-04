Oyuncaklar konser bileti oldu

Niğde’de köy okullarına yönelik ’Bir Hayal Bir Oyuncak’ adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında müzikal gösteri düzenlendi.

Her yıl konser veren Dönence Çocuk Korosu bu kez oyuncaksız çocuklar için sahne aldı. Koronun düzenlediği müzikal gösterinin giriş bileti 1 adet oyuncak oldu ve gösteriyi izlemeye gelenler salona giriş yapmadan kurulan standa oyuncak bağışında bulundu. 80 çocuğun sahne aldığı müzikal gösteride 12 şarkı seslendirildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen müzikal gösteride binin üzerinde oyuncak toplandı. Müzikal gösteri dolayısıyla bağış alınan oyuncaklar, tespit edilen köy okullarında maddi durumu yetersiz çocuklara ulaştırılacak.

İl Kültür Merkezinde her yıl düzenlenen konserin bu sene bir amaca hizmet etmesini istediklerini söyleyen Müzik Öğretmeni Fatma Nur Koç;‘’Çocuklar dünyamızın servetidir, onlar yarınlarımızın umududur ama hepimizin debildiği gibi hayat her çocuğumuza eşit şartlarda büyüme şansı vermiyor. Tam bu noktada Dönence ailesi olarak mutluluk hayalle hayal oyuncakla başlardiyerek elimizden geldiğince mutluluk dağıtmak için kolları sıvadık. Her yıl düzenlediğimiz konserin bu yıl bir amaca hizmet etmesini istedik ve bu konserimizin biletlerini tespit ettiğimiz köy okullarındaki oyuncaksız çocuklara verilmek üzere oyuncak olarak belirledik.’’ dedi.