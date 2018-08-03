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Oyuncak silahlı down sendromlu genci öldürdüler

İsveç'te elinde oyuncak silahla evden kaçan 20 yaşındaki down sendromlu Eric Torel, polis tarafından vurularak öldürüldü.

03 Ağustos 2018 Cuma 22:56
Oyuncak silahlı down sendromlu genci öldürdüler

İsveç'in başkenti Stockholm'de elinde oyuncak silahla evden kaçan 20 yaşındaki down sendromlu Eric Torel, polis tarafından vuruldu. Yaralanan Torel, hastanede hayatını kaybetti.

Emniyet birimleri, Perşembe sabahı erken saatlerde meydana gelen olayda polislerin "tehdit algılandığı için" ateş açtıklarını açıkladı.

Eric Torel'in annesi Katarina Söderberg, oyuncak silahın hediye olduğunu söyledi ve oğlunu "dünyanın en nazik insanıydı" sözleriyle tanımladı.

Katarina Söderberg, "Yaşananları anlamam imkansız. Oğlum sineği bile incitmezdi" dedi.

Söderberg, oğlunun konuşma güçlüğü çektiğini, daha önce de evden kaçtığını ve her seferinde bulunarak geri getirildiğini söyledi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 22:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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