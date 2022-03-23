Oyuncak gibi oynadı sonra dalga geçti! İşte Şahan Gökbakar'ın son rezilliği

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Çektiği sinema filmleri ile milyonları cebine dolduran Şahan Gökbakar, halktan biriymiş gibi rol kesmeyi sürdürüyor.

Üzerine vazife olmayan tüm konulara burnunu sokan Gökbakar, bu kez takipçilerini hedefe aldı.

Gökbakar oyuncak gibi oynadığı takipçileriyle utanmadan dalga geçti.

Ankette; "İstanbul'da, Recep İVEDİK serisinin, tekil ekran kullanıcısı bakımından en fazla izlendiği bölgenin Cihangir olduğunu biliyor muydunuz?" sorusunu sordu.

Kullanıcılar ankete yüzde 10 oranında biliyordum, yüzde 90 oranında bilmiyordum şeklinde yanıt verdi.

Gökbakar anketten bir gün sonra "%90nı tebrik ediyorum. Çünkü böyle bir bilgi yok. Baya salladım yani! %10 da biliyorum demis ya siz varya... Palavracılar ya, gece gece güldürdünüz beni." sözleriyle bu bilginin doğru olmadığını söyledi.