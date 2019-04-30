Oyuncak ayıdan tabanca çıktı

Adana’da motorize yunus ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 32 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, silahlardan biri oyuncak ayının içinden çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli motorize yunus ekipleri vatandaşın mal ve can güvenliği için gece-gündüz demeden 7 gün 24 saat esasına göre şok uygulamalar yapıyor.

Yunus ekiplerinin 28-29 Nisan tarihleri arasında yaptığı uygulamalarda 13 bin 196 şahsın GBT’si sorgulanırken, 5 bin 682 araç kontrol edildi. Toplamda 183 araca 126 bin 187 lira para cezası verilirken, 18 araç trafikten men edildi. Yabancı uyruklu şahısları izinsiz taşıyan 8 araç sürücüsüne de 89 bin 990 lira para cezası verildi.

Polis durdurduğu araçlarda yaptığı aramalarda ise 19 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 82 mermi, 13 ruhsatsız pompalı tüfek, bu tüfeklere ait 90 fişek ele geçirdi.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ise oyuncak ayının içinden ruhsatsız tabanca çıktı. Sürücü C.A. gözaltına alındı.

Yapılan uygulamalarla uyuşturucu satışına da geçit verilmedi. Uygulamalarda 13,8 gram eroin, 70,7 gram esrar, 13,21 gram skunk, 80 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca uygulamalarda hırsızlık, yağma, cinsel istismar başta olmak üzere adam yaralama, tehdit gibi suçlardan 15 ile 1 yıl arasında ceza alan 51 hükümlü de yakalandı.