Vatandaş oyuna gelmedi! Tam 15.7 milyon dolar sattılar

Temmuz başından bu yana ekonomik gerekçelerden bağımsız biçimde, kur üzerinden kriz algısı yaratıp Türkiye'ye diz çöktürme operasyonu ile yükseltilen dolara vatandaş prim tanımadı. Dolar, özellikle geçen hafta ortasından bu yana hacimsiz işlemlerle 5 TL'nin üstüne tırmanırken, yerli yatırımcıların satışları da hızlandı.



15.7 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Pazartesi gecesi 5.42 TL'ye kadar yükselen dolar, dün ABD ile Türkiye arasında mutabakat sağlandığına yönelik haber ve Hazine'nin nakit dengesinin bu yıl temmuzda ilk defa fazla vermesinin etkisiyle 5.20 TL'nin altına kadar geriledi.

Dolarda yükselişin fitilinin ateşlendiği 16 Şubat'tan 2 Ağustos'a kadar olan dönemde yerli bireysel yatırımcı ile şirketlerin toplam döviz satışı 15 milyar 729 milyon dolara ulaştı. Doların yüzde 42.2 yükseldiği bu dönemde toplam döviz hesapları 225 milyar 569 milyon dolardan 209 milyar 840 milyon dolara inerek 8 Kasım 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Böylece 15 Temmuzdarbe girişiminin ardından 20 milyar dolara yakın döviz satışı gerçekleştirerek ekonomisine de sahip çıkan vatandaş, bir kez daha üstüne düşeni yapmış oldu.



4 GÜNDE 5 MİLYAR DOLAR

İşlem hacminin oldukça sığ olduğu döviz piyasasında, yerli yatırımcılar özellikle 5 liranın üstündeki dolar kuruna inanmadı. Kurun yüzde 16.6 yükselerek 4.56 TL'den 5.06'ya çıktığı 6 Temmuz-2 Ağustos arasında yerli yatırımcılar 7.8 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Kurun yüzde 10 yükseldiği 27 Temmuz-2 Ağustos arasındaki 4 günde ise 4.9 milyar dolarlık satış yapıldı.



VATANDAŞ İNANMADI

Döviz satışında özellikle bireysel yatırımcıların ön plana çıktığı gözleniyor. 16 Şubat'tan bu yana bireysel döviz hesapları 9.5 milyar dolar azalırken, aynı dönemde ticari döviz hesapları ise 6.2 milyar dolar eridi. Hafta sonunda Başkan Erdoğan'ın "dövizinizi bozdurun" çağrısının ardından, satışların önümüzdeki günlerde hızlanması bekleniyor.