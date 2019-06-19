Oyun salonunda 15 gün arayla iki soygun

Eskişehir’de bir oyun salonunda 15 gün arayla gerçekleşen iki soygunda toplamda 70 bin liralık zarar meydana geldi.

Eskişehir’in merkez Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Gün Sokak üzerinde bulunan bir oyun salonunda geçtiğimiz ay 15 gün arayla iki soygun gerçekleşti. Önce 4, ardından 7 oyun konsolunun çalındığı iş yerinde, müşteri kaybıyla birlikte zarar yaklaşık 70 bin lira oldu. İşletme sahibinin kilit vurduğu iş yerinde 4 çalışan da mecburi olarak işten çıkarıldı. Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı parmak izi çalışmaları ve kamera kayıtları incelemesiyle şüpheli tespit çalışmaları sürerken, işetme sahibi Levent Demir iş yerinin kapanmasına neden olan kişi veya kişilerin biran önce bulunmasını istiyor.

“Parmak izlerini, kamera kayıtlarını aldılar”

Yapılan hırsızlık olayını anlatan işletme sahibi Levent Demir, “Eskişehir’e 10 yıl önce öğrenci olarak geldim. Bir şekilde okurken ticarete girdim. Dükkan açtım. Sonrasında başıma talihsiz bir olay geldi. 10 yıldır gelmedi ama bir gün olacağı belliydi. O da bugünmüş demek. Bir yatırım yaptık, yatırımın sonunda bir hırsızlık olayıyla karşılaştık. Kolluk kuvvetlerine söyledik. Kendileri gerekenleri yaptı. Parmak izlerini, kamera kayıtlarını aldılar ve incelemeleri yaptılar. Bu işin sonunda bir zararımız var. Aslında burada iki defa hırsızlık oldu. İkisinin arasında 15 gün bir fark vardı. İlkinde 4 tane konsol çaldılar. 4 tane gitti dedik üstüne düşmedik. Bizim hatamız dedik. Sonra 15 gün sonra bir hırsızlık daha oldu. Demek ki aynı kişi tekrar dadanmış. Geriye kalan 7 makinemiz daha vardı. Hepsini aldı. Bu işin sonunda makinesiz kaldık. Sadece televizyonlarımız duruyor” ifadelerini kullandı.

“Cihazların içerisinde kredi kartlarım da tanımlıydı, kullandılar"

Hırsızlık olayının yaşanmasıyla yaşadığı maddi kayıptan da bahseden Demir, “Dolar kuruyla alakalı olduğu için günden güne değeri artıyor. Cihazlarımız sıfırdı. Bugün almaya kalksak 42-43 bin lira gibi bir fiyat yapar. Aksiliğimiz tam Ramazan ayı esnafın tam para kazanacağı zaman. Biz de Ramazan ayında böyle bir şeyle karşılaştık. Nereden baksanız oradan da bir 30 bin lira gibi bir zararımız olur. Şu an tespitlerimiz var. Benim yanım sıra ilgilenen memur arkadaşlar da var. Hatta cihazların içerisinde kredi kartlarım da tanımlıydı. Ben onları iptal ettirmedim. Belki tanıdık birisidir dedim. Cihaz şifrelerini bilmeyen açamaz çünkü. Nitekim dediğimiz gibi oldu. Bundan bir 10 gün önce çalan arkadaşlar cihazı açtı. Bunu cihazı kırdırarak yapmadılar. Kırdırdığınız zaman içerisindeki kredi kartımın otomatik olarak silinmesi gerekiyor. Büyüklerimiz diyor ama hakikakten hırsızı dışarıda aramaya gerek yok. Çalan kişi içimizden birisi olmuş oluyor. Şifreleri biliyor. Cihazları açıyor, kredi kartımı kullanıyor. IP tespitleri yapılıyor. Yazışmalar var. Bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bize bunu yapan da eş dosttur diye tahmin ediyorum”

Ayrıca işletme sahibi Levent Demir, “Yetkili arkadaşlar gerekeni yapıyor. Benim gibi mağdur insan vardır. Genelde arkadaşlarından zarar görenler vardır. Bize bunu yapan da eş dosttur diye tahmin ediyorum. Çünkü benim dükkanıma dışarıdan birisi tenezzül edemez. Sabah 04.30’da kapatıyorum. Yarım saatte olan oluyor. Kamera kayıtları alındı. Her şey alındı ama arkadaş kamerayı da kutusuyla birlikte alıyor. Yani bilen birisi bu kadar cesaret edebiliyor” dedi.