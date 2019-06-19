0553 313 94 23

Oyun salonunda 15 gün arayla iki soygun

Eskişehir’de bir oyun salonunda 15 gün arayla gerçekleşen iki soygunda toplamda 70 bin liralık zarar meydana geldi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:59
Oyun salonunda 15 gün arayla iki soygun

Eskişehir’de bir oyun salonunda 15 gün arayla gerçekleşen iki soygunda toplamda 70 bin liralık zarar meydana geldi.


Eskişehir’in merkez Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Gün Sokak üzerinde bulunan bir oyun salonunda geçtiğimiz ay 15 gün arayla iki soygun gerçekleşti. Önce 4, ardından 7 oyun konsolunun çalındığı iş yerinde, müşteri kaybıyla birlikte zarar yaklaşık 70 bin lira oldu. İşletme sahibinin kilit vurduğu iş yerinde 4 çalışan da mecburi olarak işten çıkarıldı. Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı parmak izi çalışmaları ve kamera kayıtları incelemesiyle şüpheli tespit çalışmaları sürerken, işetme sahibi Levent Demir iş yerinin kapanmasına neden olan kişi veya kişilerin biran önce bulunmasını istiyor.



“Parmak izlerini, kamera kayıtlarını aldılar”


Yapılan hırsızlık olayını anlatan işletme sahibi Levent Demir, “Eskişehir’e 10 yıl önce öğrenci olarak geldim. Bir şekilde okurken ticarete girdim. Dükkan açtım. Sonrasında başıma talihsiz bir olay geldi. 10 yıldır gelmedi ama bir gün olacağı belliydi. O da bugünmüş demek. Bir yatırım yaptık, yatırımın sonunda bir hırsızlık olayıyla karşılaştık. Kolluk kuvvetlerine söyledik. Kendileri gerekenleri yaptı. Parmak izlerini, kamera kayıtlarını aldılar ve incelemeleri yaptılar. Bu işin sonunda bir zararımız var. Aslında burada iki defa hırsızlık oldu. İkisinin arasında 15 gün bir fark vardı. İlkinde 4 tane konsol çaldılar. 4 tane gitti dedik üstüne düşmedik. Bizim hatamız dedik. Sonra 15 gün sonra bir hırsızlık daha oldu. Demek ki aynı kişi tekrar dadanmış. Geriye kalan 7 makinemiz daha vardı. Hepsini aldı. Bu işin sonunda makinesiz kaldık. Sadece televizyonlarımız duruyor” ifadelerini kullandı.



“Cihazların içerisinde kredi kartlarım da tanımlıydı, kullandılar"


Hırsızlık olayının yaşanmasıyla yaşadığı maddi kayıptan da bahseden Demir, “Dolar kuruyla alakalı olduğu için günden güne değeri artıyor. Cihazlarımız sıfırdı. Bugün almaya kalksak 42-43 bin lira gibi bir fiyat yapar. Aksiliğimiz tam Ramazan ayı esnafın tam para kazanacağı zaman. Biz de Ramazan ayında böyle bir şeyle karşılaştık. Nereden baksanız oradan da bir 30 bin lira gibi bir zararımız olur. Şu an tespitlerimiz var. Benim yanım sıra ilgilenen memur arkadaşlar da var. Hatta cihazların içerisinde kredi kartlarım da tanımlıydı. Ben onları iptal ettirmedim. Belki tanıdık birisidir dedim. Cihaz şifrelerini bilmeyen açamaz çünkü. Nitekim dediğimiz gibi oldu. Bundan bir 10 gün önce çalan arkadaşlar cihazı açtı. Bunu cihazı kırdırarak yapmadılar. Kırdırdığınız zaman içerisindeki kredi kartımın otomatik olarak silinmesi gerekiyor. Büyüklerimiz diyor ama hakikakten hırsızı dışarıda aramaya gerek yok. Çalan kişi içimizden birisi olmuş oluyor. Şifreleri biliyor. Cihazları açıyor, kredi kartımı kullanıyor. IP tespitleri yapılıyor. Yazışmalar var. Bekliyoruz” şeklinde konuştu.



“Bize bunu yapan da eş dosttur diye tahmin ediyorum”


Ayrıca işletme sahibi Levent Demir, “Yetkili arkadaşlar gerekeni yapıyor. Benim gibi mağdur insan vardır. Genelde arkadaşlarından zarar görenler vardır. Bize bunu yapan da eş dosttur diye tahmin ediyorum. Çünkü benim dükkanıma dışarıdan birisi tenezzül edemez. Sabah 04.30’da kapatıyorum. Yarım saatte olan oluyor. Kamera kayıtları alındı. Her şey alındı ama arkadaş kamerayı da kutusuyla birlikte alıyor. Yani bilen birisi bu kadar cesaret edebiliyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Başkan Platini hakkında karar verildi!
    1. Eski Başkan Platini hakkında karar..
    2. Talas’ta stratejik plan çalışması
    3. Oyun salonunda 15 gün arayla iki soygun
    4. Traktör kazasında yaşlı çift öldü
    5. FETÖ’den aranan kadın savcıya teslim..
    6. Aksa Jeneratör Afrika Enerji Formuna..
    7. Sağlık ve sosyallik bu kursta
    8. Seydişehir’de kavşak ve refüjler..
    9. İstanbul'da DHKP/C'ye operasyon!..
    10. İSG sınav sonuçları açıklandı
    11. "Göztepe ve Altınordu, Bornova'da..
    12. Fotoğraf yarışması ikincisi Zonguldak..
    13. Teröristlerin yola tuzakladığı telsiz..
    14. Mehmet Savurgan: "Onurlu mücadelesinin..
    15. ABD'li iş insanı Oxford Üniversitesine..
    16. Şanlıurfa’da doktorlara onkolojideki..
    17. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    18. İsrail Batı Şeria'da Filistinli aileye..
    19. Karaya oturan teknedeki 36 yolcu iki..
    20. TDV yurtlarına yoğun ilgi
    21. Falken'in desteklediği Grinchuk,..
    22. 12 yaşındaki çocuk cami silerken..
    23. İngiliz gazetesinden Mursi’ye 20..
    24. Vali Güzeloğlu: “Zayıf, eksik..
    25. Kur’an bülbülleri icazetlerini aldı
    26. Ege Üniversitesi sporda altın yılını..
    27. Sarıyer’de toprak kaydı, yol trafiğe..
    28. Trabzonspor'da 9 bin 427 kişinin..
    29. Karneler alın öğrencilere tatil..
    30. Havuz keyfiniz zehir olmasın
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz