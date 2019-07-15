Oyun oynarken balkondan düşen çocuk yaralandı Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde apartmanın 1.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde apartmanın 1. katında bulunan evinin balkonunda oyun oynarken, dengesini kaybederek aşağı düşen 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir apartmanın 1. katındabulunan evinin balkonunda oyun oynayan 9 yaşındaki E.K., dengesini kaybederek aşağı düşerek yaralandı. Küçük çocuğun sesini gören yakınları, E.K.’nin yaralandığını görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan E.K. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.