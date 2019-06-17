0553 313 94 23

Oyun konsolunu ayaklarıyla kullanarak rakiplerini eledi

Bolu’da, Highway AVM’de Babalar Günü’ne özel düzenlenen Play Station turnuvasında, engelli olan ve konsolları ayaklarıyla kontrol eden vatandaş seyircilerden büyük alkış aldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:54
Oyun konsolunu ayaklarıyla kullanarak rakiplerini eledi

Bolu’da, Highway AVM’de Babalar Günü’ne özel düzenlenen Play Station turnuvasında, engelli olan ve konsolları ayaklarıyla kontrol eden vatandaş seyircilerden büyük alkış aldı.


Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi, 15-16 Haziran tarihlerinde Babalar Günü’ne özel Play Station turnuvası düzenledi. Turnuvanın ilk gününde, elenen yarışmacılar teselli hediyeleri verilerek yarışmaya veda ederken, kazanan yarışmacılar ise bir sonraki gün düzenlenen çeyrek final müsabakalarında yarışmaya hak kazandılar.


Düzenlenen Play Station turnuvasına katılan engelli Tarık Acarel’in hem turnuvaya gösterdiği performans büyük ilgi gördü. Bedensel engelinden dolayı oyun konsolunu ayak parmaklarıyla yöneten Tarık Acarel, ilk gün düzenlenen elemelerde rakiplerini eleyerek, çeyrek finale yükseldi. 16 Haziran Pazar günü ilk etapta gerçekleşen çeyrek final maçlarında da rakibini eleyerek yarı finale yükselen Acarel, turnuvayı 4. olarak tamamladı. Turnuvaya katılım sağlayarak, hayatta engellere yer olmadığını bir kez daha gösteren Tarık Acarel, göstermiş olduğu üstün performansla da turnuvaya damga vurarak her maçında izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Çeyrek final, yarı final ve final maçlarının ardından, turnuva birincisi Necati Ünal, turnuva ikincisi İsa Karakoca ve turnuva üçüncüsü ise Arda Taşkıran oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siverek'te 4 kişinin öldüğü çatışma anı ortaya çıktı!
    1. Siverek'te 4 kişinin öldüğü çatışma..
    2. Bodrum’da batan teknede 12 kişinin..
    3. Trabzonspor ile anlaşan Fıratcan Üzüm,..
    4. Aracın motor kısmına giren kedi..
    5. Tollu’dan çocuklara karne hediyesi
    6. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    7. "Türkiye İdlib'de üzerine düşeni yaptı"
    8. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    9. Borsa ilk yarıda yükseldi
    10. Günün ilk yarısındadeğer kaybeden..
    11. Tatil devre mülk nasıl yapılır Devre..
    12. Eski sevgilisine çıplak fotoğrafları..
    13. Günün ilk yarısında en çok değer..
    14. Gebe okulu 7’inci mezunlarını verdi
    15. Serhat Göngör Türkiye’de yürüyüş..
    16. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    17. Borsada günün ilk yarısı (2)
    18. Günün ilk yarısında şehir..
    19. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    20. Serbest piyasada altın fiyatları
    21. Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu
    22. Aile Terapisti Psikolog Tülay..
    23. Borsada günün ilk yarısı (1)
    24. Isparta’daki Atlı Dayanıklılık..
    25. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası..
    26. Malatyalı güreşçi Emir Ömer Bozdağ..
    27. Hatay Devleti Meclis binasını valilik..
    28. Bolkar Dağları’ndaki göllere ziyaretçi..
    29. Murzioğlu: “Ne kadar övünsek az”
    30. ‘Aile kurmak istiyorum, bizi yakmayın’..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!