Oyun konsolu devi Sony'den PS5 hakkında stratejik hamle
Oyun konsol devlerinden olan Sony, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle Playstation5 üretiminini arttıracağını açıkladı.
Tüm dünyayı derinden etkileyen COVİD-19 pandemi döneminde Sony kullanıcılarını sevindiricek bir haber duyurdu.
Sony,evde vakit geçirecek konsolseverlerin eğlence ihtiyaçlarını karşılamak üzere Playstation5'i 2020'de planlanandan 2 kat daha fazla üreteceğini açıkladı.
"2013'te Playstation4 4.2 milyon adet satmıştı"
Tahmini olarak 2020 yılı için 4.5 milyon üretilemesi planlanan PS5'in 9-10 milyon adet üretilmesi bekleniliyor
Planlanan rakam önceki model olan PS4 satışının yaklaşık olarak 2 katı olması dikkat çekiyor...