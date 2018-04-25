Oyun hamuru sandığınız kadar masum değil

Özellikle Çin'den ithal edilen taklit ürünlerin kanserojen etkisinin bulunduğu ve velilerin daha seçici davranmaları gerektiği vurgulandı.



VELİLER ALIŞVERİŞTE DİKKATLİ OLMALI



Kırtasiyeciler okullara rastgele ürün yerine markalı ürün alınması gerektiğini belirtirken, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Volkan Hazar, birçok üründe bu tür risklere rastlanabileceğini söyleyerek velilerin alışverişlerinde daha dikkatli davranmalarını söyledi.



SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN UYGUN GÖRDÜĞÜ ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN



Son yıllarda özellikle ithal ürünlerle birlikte bu risklerin arttığına da dikkat çeken Prof. Dr. Hazar, velilerin çocuklarına alacakları oyun hamuru ve diğer boyalı kırtasiye malzemelerini seçerken Sağlık Bakanlığı'nın uygun gördüğü ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.



Prof. Dr. Hazar, Türkiye'de her yıl yaklaşık 3 bin çocuğa kanser tanısı konulduğunu ifade etti.