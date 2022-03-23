Oyun büyük, Kuytul piyon

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Başrolünde Alpaslan Kuytul ve taraftarlarının olduğu, FETÖ ve zillet ortak yapımı Adana’daki hadise ve aşırıya kaçan müdahale, bel’amların yeni bir fitne operasyonu olarak dikkat çekiyor.

Ayasofya’nın zincirlerinin kırıldığı, Taksim’e cami hayalinin gerçekleştiği, Kur’an kurslarındaki yasakların kaldırılıp devlet eliyle yaygınlaştırıldığı, Peygamberimizin hayatının okullarda ders olarak okutulduğu, başörtüsü yasağının tarihe gömüldüğü AK Parti Türkiyesi’ni ‘28 Şubat’tan beter’ göstermeye çalışan FETÖ ve zillet paydaşları, kuklalarını yine piyasaya sürdü. Mübarek ramazan iklimine hazırlanan Müslüman Anadolu insanının dini hassasiyetlerini kaşıyan Kuytulcular, geçtiğimiz sene itikaf bahanesiyle camilerde gerçekleştirdikleri provokasyonu bu sene kadın ve çocukları polisin önüne sürüp hiç kimsenin tasvip etmeyeceği görüntülere sebebiyet verdiler. AK Parti iktidarı ile mütedeyyin kesimin arasını açmak için devreye sokulan fitnecilerin provokasyonu ve emniyet içerisindeki bazı işgüzarların dahliyle yaşanan kötü görüntüler, sosyal medyada profesyonelce işlendi.

Darp görüntülerini kestiler ses kaseti yayınladılar

Polisin, Nevruz bahanesiyle PKK yanlılarının başlattığı olaylara müdahale ettiği gün sokağa dökülerek güvenlik güçlerinin motivasyonunu bozup hadiseyi şiddetlendiren fitneciler, başörtülü kadınlar ve yaşlılara yönelik asla tasvip edilemeyecek görüntüleri özenle sosyal medyada işledi. Kapatılan Furkan Vakfı’na bağlı trol hesaplar, her saniyesini kayda aldıkları olayların öncesini yok edip, haddi aşan polislerin müdahale anını öne çıkardı. Kuytulcuların yayınladığı bir videoda “kesme” işini tam yapamadıkları için eylemci bir vandalın polisi yere yatırıp karın boşluğuna tekme attığı görüntülere yansıdı. Olaylarda 37 polis memurunun yaralandığı, 1 polisin ayağının kırıldığı tespit edildi. FETÖ kanallarında bülbül gibi öten Alpaslan Kuytul’un başını çektiği fitne hadisesinin sonrasında, polislerin dinlenme anında olayları seviyesiz bir üslupla değerlendirdikleri ses kaydı, FETÖ vari yöntemle internete sızdırıldı. Zillet medyası da iki gün boyunca hadiseyi ballandıra ballandıra işledi.

El birliğiyle harekete geçtiler

AK Parti’nin mütedeyyin kesime getirdiği özgürlük ortamının yok sayılıp, mütedeyyin taban ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arasını açmak için harekete geçildiğine vurgu yapan İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Başkanı Ali Akbaş, fitne operasyonunun fotoğrafını çekti. Bu olayın asla dini bir boyutu olmadığını aktaran Akbaş, “Alpaslan Kuytul ve taifesi, FETÖ, CHP ve PKK’nın güdümündedir. Bunların vazifesi fitne çıkarmak. Bunlara bakarsak polisler suçlu, askerler suçlu, İçişleri Bakanı suçlu, devlet suçlu bir kendileri doğru. Ne bir Müslümanın ne de herhangi bir insanın kabul edemeyeceği görüntülerin oluştuğu bu olayda mesuliyeti olan polisler elbette hak ettiği cezayı almalıdır. Ancak kesilip kırpılmış görüntülerin öncesinde polisimize yönelik ne tür saldırı ve kışkırtmalar olduğunun da farkındayız. Bizler 28 Şubat’ta 500 hafta başörtüsü eylemi yaptık ama bir polisin bile düğmesini koparmadık. Bunların gerçekleştirdiği olayda 37 polis memurumuz yaralandı, 1’inin ayağı kırıldı. Alnı secdeli mütedeyyin cenahın on yıllardır parya muamelesi gördüğü Türkiye’de ilk defa haklarına kavuştuğu AK Parti iktidarı dönemini böyle kaotik hadiselerle yaftalamak kimsenin haddine değildir. Sadece Türkiye’nin değil, bütün ümmete yardım elini uzatan AK Parti Türkiyesi, Allah’ın emrettiği gibi Müslümana müşfik, zalime ve küffara şedittir. Bu hakikati ters yüz ederek alnı secdeli müminleri AK Parti’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan soğutma projelerini insanımız dürüp çöp sepetine atacaktır” dedi.

Amaç: Muhafazakarları AK Parti'den koparmak

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar ise bu olayların 28 Şubat ile tek benzerliğinin, derin yapının seçilmiş iktidara karşı yine devrede olması olduğunu söyledi.

Nacar, “Erbakan Hoca’ya karşı Aczimendileri devreye sokanlar Tayyip Bey’e karşı Kuytulcuları sahaya sürüyor. Emniyet’in içerisinde provokasyonları etkili hale getirmek için çalışan gruplar varsa onlar da açığa çıkarılmalıdır. Kameraların da kaydettiğini bildiği halde diz çökertilmiş insanlara polis neden vurur ki? Kuytul denilen adamın karanlık birtakım odaklar tarafından yönlendirildiği belli. Ben adım gibi biliyorum ki, bunları dün Diyanet’e karşı kullanan güçler bugün de iktidara karşı kullanıyorlar. Muhafazakarları AK Parti’den koparmak için organize şekilde bu tabloyu ortaya çıkardılar.Ölçüsüz müdahalede bulunanlar da, provokasyonun fitilini ateşleyenler de hak ettiği cezayı almalı” diye konuştu.