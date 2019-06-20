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Oyun bilgisayarı satışları 5 kat arttı

GittiGidiyor verilerine göre, okulların kapanmasından önceki hafta mayısın son haftasına kıyasla oyun bilgisayarı satışları 5 kat artış kaydetti- GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin:- "Günümüzde çocuklar teknolojik ürünlere daha fazla ilgi gösteriyor. Bu sebeple karne dönemlerinde oyun bilgisayarı, elektronik scooter gibi ürünlerde yüksek satış oranları yakalanıyor"

20 Haziran 2019 Perşembe 12:25
Oyun bilgisayarı satışları 5 kat arttı

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor verilerine göre, okulların kapanmasından önceki hafta mayıs ayının son haftasına kıyasla oyun bilgisayarı satışları 5 kat arttı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, yoğun geçen eğitim-öğretim döneminin ardından çocuklarını sevindirmek isteyen ebeveynler elektronik hediyeleri tercih etti.

GittiGidiyor'un paylaştığı verilere göre, okulların kapanmasından önceki hafta mayıs ayının son haftasına kıyasla oyun bilgisayarı satışlarında 5 kat artış yaşandı. Ayrıca, elektronik scooter satışlarında 2,5 kat artış oldu.

Platformun verileri, tüm zamanların en gözde karne hediyelerinden bisikletin de popülerliğini hala sürdürdüğünü ortaya koydu. Buna göre, aynı dönemde GittiGidiyor'da bisiklet satışları yüzde 50 artış kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, teknolojiyle iç içe yaşayan çocukların karne hediyesi beklentilerinin de değiştiğini belirterek, "Günümüzde çocuklar teknolojik ürünlere daha fazla ilgi gösteriyor. Bu sebeple karne dönemlerinde oyun bilgisayarı, elektronik scooter gibi ürünlerde yüksek satış oranları yakalanıyor." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:25
  1. GittiGidiyor

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