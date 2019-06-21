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"Oyumuza da sandığın namusuna da sahip çıkacağız"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "O zaman bu pazar günü çaldırmak yok. Oyumuza da sandığın namusuna da sahip çıkacağız"

21 Haziran 2019 Cuma 17:05
"Oyumuza da sandığın namusuna da sahip çıkacağız"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "O zaman bu pazar günü çaldırmak yok. Oyumuza da sandığın namusuna da sahip çıkacağız." dedi.

Yıldırım, partisi tarafından Kağıthane'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Seçimin yenilenme gerekçesini anlatan Yıldırım, "Seçim verilen oylarla değil sayılan oylarla kazanılıyor. Oylarımızı sayarken tırtıkladılar. Bizim oylarımızı başkalarının hanesine yazdılar. Biz oyları çaldılar diyoruz. Bozuluyorlar. Çalmadıysanız niye bozuluyorsunuz? 29 bin fark nasıl 13 bine düştü? O zaman bu pazar günü çaldırmak yok. Oyumuza da sandığın namusuna da sahip çıkacağız." diye konuştu.

Seçmenlere yönelik vaatlerini anlatan Yıldırım, "İstanbul'a çok güzel hizmetler, dev projeler geliyor. İSMEK öğretmenleri sizi de unutmadık. Siz de toplu ulaşımdan bedava yararlanacaksınız. Sadece öğrenciler değil abonman kartı olan herkes 205 lira yerine 165 lira abonman ücreti ödeyecek. 40 lira indirim yapıyoruz. Gençler 10 GB internetiniz bizden. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kağıthane'nin büyükşehirsiz, büyükşehrin Kağıthane'siz olmayacağını dile getiren Yıldırım, "Az laf çok iş, iş ehlinin karar sizin. Eminim ki pazar günü en güzel kararı sizler vereceksiniz. Pazar günü öyle bir sonuç alalım ki bu CHP'lilerin sesi soluğu kesilsin. Bir daha itiraz etmeye mecalleri kalmasın. Destan yazmaya var mısınız?" dedi.

Tapu tahsis belgesi olan vatandaşlarla ilgili vaadini anlatan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"İstanbul'da 2 milyon vatandaşımızın imar barışı müracaatı var. Bunlar içinde gecekondular var. Hazine arazisine yapılmış yapılar var. Hatırlayın yıllar önce rahmetli Özal döneminde bunlara tapu tahsis belgesi verilmiş. Bugün bunlar bir türlü tapuya dönüşmedi. Sebep, bu arsalar Hazine'nin, Milli Emlak'ın bedelleri yüksek, bina sahiplerinin bunları almaya gücü yetmiyor. Bu arsaların tamamını belediyeye devralacağız ve hak sahiplerine uygun şartlarda tapularıyla beraber vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Böylece bu problem de ortadan kalkmış olacak."

"İstanbul'u yönetmek tecrübe, samimiyet ve dürüstlük ister" diyen Yıldırım, "Ayaküstü kırk tane yalan söyleyen İstanbul'u yönetemez." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, konuşmasını Kağıthaneli seçmenden destek isteyerek bitirdi.



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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:05
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. Kağıthane miting

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